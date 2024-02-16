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Spor

Derbilerin tarihleri belli oldu

Beşiktaş - Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi 17 Mart Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.

Haber Merkezi
15:52 - 16/02/2024 Cuma
Güncelleme: 16:45 - 16/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasından bir kare
Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasından bir kare

Trendyol Süper Lig’in 27, 28, 29 ve 30. haftalarında oynanacak maçların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Ligin 28. haftasında Beşiktaş’ın, Galatasaray’ı ağırlayacağı mücadele 3 Mart Pazar günü saat 19.00’da yapılacak. Süper Lig’in 30. haftasında ise Trabzonspor ile Fenerbahçe 17 Mart Pazar günü saat 20.30’da karşı karşıya gelecek.


Süper Lig’de 27, 28, 29 ve 30. hafta maçlarının programı şöyle:

27. hafta

23 Şubat Cuma

20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor


24 Şubat Cumartesi

13.30 Kayserispor - MKE Ankaragücü

16.00 Gaziantep FK - Başakşehir

19.00 Konyaspor - Hatayspor

19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa


25 Şubat Pazar

13.30 Sivasspor - Pendikspor

16.00 Fatih Karagümrük - Alanyaspor

16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor

19.00 İstanbulspor - Beşiktaş


26 Şubat Pazartesi

20.00 Galatasaray - Antalyaspor


28. hafta

1 Mart Cuma

20.00 Kasımpaşa - Sivasspor


2 Mart Cumartesi

13.30 MKE Ankaragücü - İstanbulspor

16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor

19.00 Hatayspor - Fenerbahçe


3 Mart Pazar

13.30 Pendikspor - Konyaspor

13.30 Başakşehir - Samsunspor

19.00 Beşiktaş - Galatasaray


4 Mart Pazartesi

17.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük

20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK

20.00 Alanyaspor - Trabzonspor


29. hafta

8 Mart Cuma

20.00 İstanbulspor - Kasımpaşa


9 Mart Cumartesi

13.30 Sivasspor - Alanyaspor

16.00 Konyaspor - Adana Demirspor

19.00 Başakşehir - Antalyaspor

19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük


10 Mart Pazar

13.30 Kayserispor - Hatayspor

16.00 Samsunspor - MKE Ankaragücü

16.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

19.00 Fenerbahçe - Pendikspor


11 Mart Pazartesi

20.30 Gaziantep FK - Beşiktaş


30. hafta

15 Mart Cuma

20.30 Pendikspor - İstanbulspor

20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor


16 Mart Cumartesi

13.30 Alanyaspor - Kayserispor

16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir

20.30 Adana Demirspor - Sivasspor

20.30 Beşiktaş - Antalyaspor


17 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

16.00 Hatayspor - Samsunspor

16.00 Kasımpaşa - Galatasaray

20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe





#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
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