Trendyol Süper Lig’in 27, 28, 29 ve 30. haftalarında oynanacak maçların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Ligin 28. haftasında Beşiktaş’ın, Galatasaray’ı ağırlayacağı mücadele 3 Mart Pazar günü saat 19.00’da yapılacak. Süper Lig’in 30. haftasında ise Trabzonspor ile Fenerbahçe 17 Mart Pazar günü saat 20.30’da karşı karşıya gelecek.