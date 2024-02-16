Trendyol Süper Lig’in 27, 28, 29 ve 30. haftalarında oynanacak maçların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Ligin 28. haftasında Beşiktaş’ın, Galatasaray’ı ağırlayacağı mücadele 3 Mart Pazar günü saat 19.00’da yapılacak. Süper Lig’in 30. haftasında ise Trabzonspor ile Fenerbahçe 17 Mart Pazar günü saat 20.30’da karşı karşıya gelecek.
20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor
13.30 Kayserispor - MKE Ankaragücü
16.00 Gaziantep FK - Başakşehir
19.00 Konyaspor - Hatayspor
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
13.30 Sivasspor - Pendikspor
16.00 Fatih Karagümrük - Alanyaspor
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor
19.00 İstanbulspor - Beşiktaş
20.00 Galatasaray - Antalyaspor
20.00 Kasımpaşa - Sivasspor
13.30 MKE Ankaragücü - İstanbulspor
16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor
19.00 Hatayspor - Fenerbahçe
13.30 Pendikspor - Konyaspor
13.30 Başakşehir - Samsunspor
19.00 Beşiktaş - Galatasaray
17.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük
20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK
20.00 Alanyaspor - Trabzonspor
20.00 İstanbulspor - Kasımpaşa
13.30 Sivasspor - Alanyaspor
16.00 Konyaspor - Adana Demirspor
19.00 Başakşehir - Antalyaspor
19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük
13.30 Kayserispor - Hatayspor
16.00 Samsunspor - MKE Ankaragücü
16.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor
19.00 Fenerbahçe - Pendikspor
20.30 Gaziantep FK - Beşiktaş
20.30 Pendikspor - İstanbulspor
20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor
13.30 Alanyaspor - Kayserispor
16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir
20.30 Adana Demirspor - Sivasspor
20.30 Beşiktaş - Antalyaspor
13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
16.00 Hatayspor - Samsunspor
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe