Süper Lig'de 33. haftanın programı belli oldu: Tüm maçlar aynı saatte

Trendyol Süper Lig'de 33. haftadaki tüm maçlar 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
33. hafta programı şöyle:
20.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
20.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük
20.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor
20.00 Alanyaspor - Kayserispor
20.00 Başakşehir - Samsunspor
20.00 Göztepe - Gaziantep FK
20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe
20.00 Galatasaray - Antalyaspor
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor