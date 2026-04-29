Süper Lig'de 33. haftanın programı belli oldu: Tüm maçlar aynı saatte

Süper Lig'de 33. haftanın programı belli oldu: Tüm maçlar aynı saatte

11:0129/04/2026, Çarşamba
G: 29/04/2026, Çarşamba
Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 33. haftadaki tüm maçlar 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Süper Lig'de 33’üncü haftanın programı açıklandı. Bu hafta karşılaşmaları 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.


33. hafta programı şöyle:


9 MAYIS CUMARTESİ

20.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

20.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük

20.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor

20.00 Alanyaspor - Kayserispor

20.00 Başakşehir - Samsunspor

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe

20.00 Galatasaray - Antalyaspor

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor




