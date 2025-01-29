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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

20:2229/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'de hafta cuma günü oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de hafta cuma günü oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı bu hafta oynanacak maçlarla yaşanacak.


Bu haftaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) resmi sosyal medya hesabından açıklandı.


Trendyol Süper Lig'de 22. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
31 Ocak Cuma

20.00 Eyüpspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Konyaspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk


1 Şubat Cumartesi

13.30 Atakaş Hatayspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Kayserispor - Trabzonspor: Ali Şansalan

19.00 Başakşehir - Samsunspor: Çağdaş Altay


2 Şubat Pazar

13.30 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Yasin Kol

16.00 Göztepe - Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Burak Pakkan


3 Şubat Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Kadir Sağlam





#Trendyol Süper Lig
#TFF
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trabzonspor
#Beşiktaş

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