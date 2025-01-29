Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı bu hafta oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu haftaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) resmi sosyal medya hesabından açıklandı.
20.00 Eyüpspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Konyaspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk
13.30 Atakaş Hatayspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Kayserispor - Trabzonspor: Ali Şansalan
19.00 Başakşehir - Samsunspor: Çağdaş Altay
13.30 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Yasin Kol
16.00 Göztepe - Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Burak Pakkan
20.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Kadir Sağlam