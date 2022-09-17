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Süper Lig'de görevinden ayrılan teknik direktörler

Teknik direktör ayrılıklarının en fazla olduğu liglerden biri de Spor Toto Süper Lig... Bu sezonun 7. haftasıyla birlikte Ankaragücü, Kasımpaşa ve son olarak Hatayspor'da teknik direktör ayrılıkları yaşandı. Ünlü spor yorumcuları da bu sayının hafta geçtikçe artacağı yönünde görüş bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde teknik direktör kıyımı başladı: İşte istifa eden isimler
​Süper Lig'de görevinden ayrılan teknik direktörler

Teknik direktör ayrılıklarının en fazla olduğu liglerden biri de Spor Toto Süper Lig... Bu sezonun 7. haftasıyla birlikte Ankaragücü, Kasımpaşa ve son olarak Hatayspor'da teknik direktör ayrılıkları yaşandı. Ünlü spor yorumcuları da bu sayının hafta geçtikçe artacağı yönünde görüş bildirdi.

Geçtiğimiz sezonun ortalarından itibaren ligde gösterdiği performansla adından söz ettiren İstanbul ekibi Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, bu sezona kötü bir başlangıç yapmasıyla birlikte geçtiğimiz haftalarda görevinden ayrılmıştı.

Sami Uğurlu
Sami Uğurlu

Uğurlu'yu, Süper Lig'e yeni yükselen ve yaptığı transferlerle iddialı bir takım olacağı yönünde sinyaller veren ancak bir türlü istediği sonuçları alamayıp kulübün önünü açmak istediğini belirterek istifa eden Mustafa Dalcı takip etmişti. Dalcı aynı zamanda, takımını Süper Lig'e yükselten isimdi.

Mustafa Dalcı
Mustafa Dalcı

7. haftayla birlikte Hatayspor'da da ayrılık yaşandı

Sezona oldukça kötü başlayan ve henüz galibiyetle tanışamayan Atakaş Hatayspor'da da teknik direktör Serkan Özbalta ile yollar ayrıldı. Özbalta'nın yerine ise geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel'in geleceği öne sürüldü.

Serkan Özbalta
DHA
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