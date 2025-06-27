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Süper Lig'de yeni sezon fikstürünün çekileceği tarih belli oldu

Süper Lig'de yeni sezon fikstürünün çekileceği tarih belli oldu

13:5427/06/2025, Cuma
AA
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Süper Lig'de yeni sezon 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Süper Lig'de yeni sezon 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek fikstür çekimi, saat 15.00'te başlayacak.


Süper Lig'de yeni sezonun perdesi, 8-9-10 ve 11 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla açılacak.

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#Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu
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