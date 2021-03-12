Süper Lig'in lideri Beşiktaş zirve yarışında farkı 5 puana çıkardı

Josef de Souza Başakşehir maçının yıldızı oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'e konuk oldu. Siyah beyazlılar, kritik deplasmanda 3-2 kazandı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Beşiktaş'ın gollerini Larin, Welinton ve Josef de Souza attı. Başakşehir'in golleri ise Deniz Türüç ve Demba Ba attı.

Maçtan dakikalar;

4. dakikada Deniz Türüç’ün sağ kanattan içeriye gönderdiği ortada ceza sahasında topu kontrol eden Aleksic’in sert şutu üst direkten oyun alanına döndü.

7. dakikada Rosier’in sağ kattan ceza alanına ortasında savunmada Epureanu topu uzaklaştırdı. Dönen topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Aboubakar’ın vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğine çarpıp dışarı çıktı.

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16. dakikada Ljajic’in arka direğe açtığı ortaya Larin kafa ile vurdu. Kaleci Volkan Babacan, topu kontrol etti.

21. dakikada uzun topta Beşiktaş yarı alanında topla buluşan Crivelli, Welinton’dan çalımla sıyrıldı ve kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Bu pozisyonda Crivelli’nin şutunda Ersin mutlak gole izin vermedi.

GOL!

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42. dakikada, Atiba’nın sağ kanattan içeri pasında Aboubakar, topu kontrol etmek isterken meşin yuvarlak ayağın fazla açıldı ve Larin’in önünde kaldı. Larin’in sol çaprazdan vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

GOL!

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52. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Aleksic'in soldan ortasında ceza sahası içinde koşu yapan Deniz Türüç topu kafayla kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-1

59. dakikada N'Sakala'nın yerden ortasında Ponck'un müdahale ettiği top Mehmet Topal'a çarpıp ceza sahası çizgisi önündeki Josef'in önüne düştü. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı son anda çeldi.

GOL!

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68. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Ghezzal'ın sağdan kullandığı kornerde Welinton ön direkte topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2

GOL!

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76. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha skoru eşitledi. Josef'in ceza sahası içinde uzaklaştırmaya çalıştığı top Mehmet Topal'a çarpıp altıpas içindeki Demba Ba'nın önüne düştü. Bu oyuncunun müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-2

GOL!

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84. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Rosier'in sağdan ortasında ceza sahası içinde topu rakibinden şık bir hareketle kurtaran Josef, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3

90. dakikada Rosier'in pasında topla buluşan Ghezzal, ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu şekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig'de 30. haftanın açılışında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. pic.twitter.com/T8T04zQCbm — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 12, 2021

Sergen Yalçın bu kez tribünde

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşısında gördüğü sarı kart nedeniyle Başakşehir maçını tribünden takip etti. Gaziantep FK mücadelesinin ikinci yarısında gördüğü sarı kartla bu sezonki dördüncü sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir mücadelesini tribünden takip etti. Sezon başında Covid-19 testi pozitif çıktığı için Trabzonspor, Rio Ave ve Antalyaspor mücadelelerinde takımın başındaki yerini alamayan Sergen Yalçın, bu kez sarı kart cezası nedeniyle kulübede sahaya çıkamadı. Beşiktaş’ta Yardımcı Antrenör Murat Şahin takımın başında sahaya çıktı.

Beşiktaş’ın Fatih Terim Stadı’ndaki gol hasreti son buldu

Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir’in konuğu olan Beşiktaş, maçın ilk yarısını Larin’in ayağından bulduğu golle 1-0 önde kapadı. Böylelikle siyah-beyazlılar, 2016-2017 sezonundan sonra Fatih Terim Stadı’ndaki ilk golünü atmış oldu. Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, bu zorlu mücadelenin ilk yarısında soyunma odasına 42. dakikada Larin’in attığı golle 1-0 önde gitti. Bu gol aynı zamanda Kartal’ın, 2016-2017 sezonundan sonra Fatih Terim Stadı’nda bulduğu ilk gol olma özelliğini de taşıyor. Rakibine konuk olduğu son 3 karşılaşmayı 1-0’lık skorlarla kaybeden Beşiktaş’ın, Başakşehir’deki son golünü şu an turuncu-lacivertli formayı terleten Demba Ba kaydetmişti. Ba, 2016-2017’de Medipol Başakşehir’in 3-1 galip geldiği müsabakada 87. dakikada Aboubakar’ın asistinde ağları sarsmıştı.

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Welinton ilk golünü attı

Başakşehir karşısında siyah-beyazlı ekibi 2-1 öne geçiren golü atan Welinton, Beşiktaş formasıyla ilk golüne imza attı. Siyah-beyazlı ekipte bu sezon gol sevinci yaşamayan 3 isim kaldı. Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, ilk yarıyı Larin’in golüyle 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Deniz Türüç skora eşitliği getirirken, Beşiktaş’ta Welinton, 68. dakikada takımını tekrar öne geçirdi. Ghezzal’ın kullandığı korner atışında savunmanın arasından iyi yükselerek kafayı vuran Brezilyalı futbolcu, fileleri havalandırırken Beşiktaş formasıyla da ilk golüne imza attı. Ligin en golcü takımı olan siyah-beyazlı ekipte kadrodaki oyunculardan yalnızca 3’ü gol sevinci yaşamadı. Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz ve Montero, bu sezon gol atamayan isimler olurken, bu futbolculardan Dorukhan’ın 3, Rıdvan Yılmaz’ın da 2 asisti bulunuyor. Beşiktaş’ın kadrosundaki futbolculardan gole katkı yapamayan tek isim olarak Montero kaldı.

Başakşehir karşısında 709 isabetli pas yapan lider Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon en yüksek sayıya ulaşan takım oldu [🔗OptaCan] pic.twitter.com/SvvJ7AN0Gm — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 12, 2021



