Süper Lig'in tanınmayan yıldızı futbolseverleri şaşkına çevirdi

Konyaspor'un Championship ekibi olan Middlesbrough'dan kadrosuna kattığı Uche Ikpeazu, sonradan dahil olduğu Fenerbahçe maçında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
28 yaşındaki futbolcu, 1-0 önde olunan dakikalarda topu rakip yarı sahada tutarken güçlü fiziğiyle izleyenleri etkiledi. Girdiği hücum aksiyonlarında olumlu performanslara imza atan oyuncunun bir şutunda da top üst direkten döndü.
Ikpeazu karşısında Fenerbahçe'nin savunma oyuncuları da zor anlar yaşadı.
İşte Uche Ikpeazu için yapılan yorumlardan bazıları;
Uche ikpeazu'nun şutunun ardından kale direğinde büyük maddi hasar meydana geldi #Konyaspor pic.twitter.com/2YtNEfxDsm
Uche ikpeazu'nun şutunun ardından kale direğinde büyük maddi hasar meydana geldi #Konyaspor pic.twitter.com/2YtNEfxDsm— @li (@Alidesidero1922) August 29, 2022
#KONvFB uche ikpeazu baaptı öyle ya😂 mıknatıs gibi top dönüp dönüp önüne geliyor. Bir de Allah a sığınıp kapattı direkten döndü.
#KONvFB uche ikpeazu baaptı öyle ya😂 mıknatıs gibi top dönüp dönüp önüne geliyor. Bir de Allah a sığınıp kapattı direkten döndü.— i.rms (@irms266) August 29, 2022
IKPEAZU pic.twitter.com/tjaAa09gmD
IKPEAZU pic.twitter.com/tjaAa09gmD— HTalks (@HTalksMoments) August 29, 2022
ikpeazu psikolojimi bozdu
ikpeazu psikolojimi bozdu— Cihat Akbel (@cihatakbel) August 29, 2022
Herif şu şekil takıldı sahadapic.twitter.com/0II4YselD6
Herif şu şekil takıldı sahadapic.twitter.com/0II4YselD6— natale (@truthscomesout) August 29, 2022
Şöyle takıldı sahada pic.twitter.com/IF7XxYBPN0
Şöyle takıldı sahada pic.twitter.com/IF7XxYBPN0— Omar Ulmer (@OmarUlmer) August 29, 2022