Spor Süper Ligin tanınmayan yıldızı futbolseverleri şaşkına çevirdi
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Süper Lig'in tanınmayan yıldızı futbolseverleri şaşkına çevirdi

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin yeni transferi Uche Ikpeazu gösterdiği performans ve güçlü fiziğiyle dikkat çekti. 28 yaşındaki futbolcu, sonradan girdiği karşılaşmada topu rakip yarı sahada tutmayı başarırken birçok hücum aksiyonunda rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uche Ikpeazu kimdir, kaç yaşında? Konyasporun yeni transferi kimdir?
Uche Ikpeazu güçlü fiziği ve oyunuyla Fenerbahçe maçında dikkat çekti. (Arkada)

Konyaspor'un Championship ekibi olan Middlesbrough'dan kadrosuna kattığı Uche Ikpeazu, sonradan dahil olduğu Fenerbahçe maçında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

28 yaşındaki futbolcu, 1-0 önde olunan dakikalarda topu rakip yarı sahada tutarken güçlü fiziğiyle izleyenleri etkiledi. Girdiği hücum aksiyonlarında olumlu performanslara imza atan oyuncunun bir şutunda da top üst direkten döndü.

Ikpeazu karşısında Fenerbahçe'nin savunma oyuncuları da zor anlar yaşadı.

İşte Uche Ikpeazu için yapılan yorumlardan bazıları;
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