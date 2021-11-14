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Süper Lig'in yıldızı gözyaşlarına hakim olamadı: Takımını Dünya Kupası'ndan etti

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 10. ve son karşılaşmalar oynandı. Hırvatistan, ikinci olarak çıktığı maçta lider Rusya'yı 1-0 yendi ve Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Mücadelenin son dakikalarında gelen golü Rusya kendi kalesine attı. Antalyasporlu Fyodor Kudryaşov kendi kalesine attığı golden sonra büyük bir üzüntü yaşadı. 1-0 biten mücadelenin ardından Rus futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligin yıldızı gözyaşlarına hakim olamadı: Takımını Dünya Kupasından etti
Hırvatistan-Rusya

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 10. ve son karşılaşmalar oynandı.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftası, H Grubu maçlarıyla başladı.

Grup liderinin belli olacağı mücadelede, 2018 Dünya Kupası'nın finalisti Hırvatistan, Rusya'yı ağırladı.

Kudryashov'un 81. dakikada kendi kalesine attığı golle müsabakayı 1-0 kazanan Hırvatistan, Katar 2022 biletini aldı. Son karşılaşmaya lider başlayan Rusya ise 2. olarak play-off'lara kaldı.
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