Süper Lig'in yıldızı gözyaşlarına hakim olamadı: Takımını Dünya Kupası'ndan etti

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 10. ve son karşılaşmalar oynandı.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftası, H Grubu maçlarıyla başladı.

Grup liderinin belli olacağı mücadelede, 2018 Dünya Kupası'nın finalisti Hırvatistan, Rusya'yı ağırladı.

Kudryashov'un 81. dakikada kendi kalesine attığı golle müsabakayı 1-0 kazanan Hırvatistan, Katar 2022 biletini aldı. Son karşılaşmaya lider başlayan Rusya ise 2. olarak play-off'lara kaldı.