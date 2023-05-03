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Spor

TFF açıkladı: Mete Kalkavan'a sezon sonuna kadar görev verilmeyecek

TFF, hakem Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini duyurdu.

20:13 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mete Kalkavan

Mete Kalkavan

Türkiye Futbol Federasyonu, son olarak Altınordu - Beyçimento Bandırmaspor maçını yöneten Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.


Federasyon tarafından yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 30.04.2023 günü oynanan Altınordu - Beyçimento Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; müsabaka hakemine (Ali Palabıyık) performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır." ifadeleri yer aldı.


Ali Palabıyık'ın bu sezon yönettiği maçlar:

Başakşehir 4-0 Kasımpaşa

Trabzonspor 0-0 Galatasaray

Fenerbahçe 2-0 Kayserispor

Antalyaspor 0-3 A. Demirspor

Galatasaray 2-2 Alanyaspor

Kasımpaşa 1-2 Ümraniyespor

Trabzonspor 3-0 Giresunspor

Ümraniyespor 0-2 İstanbulspor

A. Demirspor 1-1 Fenerbahçe

Altınordu 3-3 Bandırmaspor

#Mete Kalkavan
#TFF
#hakem
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