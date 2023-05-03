TFF açıkladı: Mete Kalkavan'a sezon sonuna kadar görev verilmeyecek

Mete Kalkavan
Türkiye Futbol Federasyonu, son olarak Altınordu - Beyçimento Bandırmaspor maçını yöneten Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.
Federasyon tarafından yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 30.04.2023 günü oynanan Altınordu - Beyçimento Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; müsabaka hakemine (Ali Palabıyık) performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır." ifadeleri yer aldı.
Başakşehir 4-0 Kasımpaşa
Trabzonspor 0-0 Galatasaray
Fenerbahçe 2-0 Kayserispor
Antalyaspor 0-3 A. Demirspor
Galatasaray 2-2 Alanyaspor
Kasımpaşa 1-2 Ümraniyespor
Trabzonspor 3-0 Giresunspor
Ümraniyespor 0-2 İstanbulspor
A. Demirspor 1-1 Fenerbahçe
Altınordu 3-3 Bandırmaspor