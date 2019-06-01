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TFF'nin yeni başkanı belli oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor.


Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF binası

TFF binası

Türkiye Futbol Federasyonu, Yıldırım Demirören’den boşalan başkanlık koltuğu için Olağan Seçimli Genel Kurula gidiyor.

42. başkanın seçileceği Ankara’daki kongre, bugün saat 11.00’de başlayacak. Kongreye 294 delege katılacak.

Yeni başkanın seçileceği toplantıda bir önceki dönemin hesap ve faaliyetleri de ibra edilecek.

Başkanlık için Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı yarışacak. Adaylar seçime girebilmek için delegenin 5’te birinin, yani 59 kişinin imzasını, Divan Kurulu’na sunmak zorunda.

Genel Kurul’da çoğunluk sağlanamazsa 2. toplantı, yarın aynı saatte yapılacak. Yine çoğunluk sağlanmazsa, 3. toplantı 9 Haziran Pazar günü bu kez çoğunluk aranmadan gerçekleşecek.

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