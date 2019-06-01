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TFF'de Nihat Özdemir dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Nihat Özdemir, geçerli 179 oyun tamamını alarak başkanlığa seçildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nihat Özdemir.

Nihat Özdemir.

Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul yapıldı. JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda 215 delegenin imzasıyla çoğunluk sağlandı.

Genel kurula Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, UEFA temsilcisi ile kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Başkanlığını Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yaptığı divan kurulu oluşturuldu. Baykan, seçimli genel kurul için şartları yerine getiren tek adayın Nihat Özdemir olduğunu açıkladı.

TFF başkan adaylığı için Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı başvuruda bulunmuştu.

Yeni başkan Nihat Özdemir

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni başkanı Nihat Özdemir oldu.

Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için 183 delege, toplam 7 sandıkta oy kullandı.

Genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, oyların 179'unu alarak federasyon başkanlığına seçildi, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Nihat Özdemir'in yönetim kurulu listesi

  • Servet Yardımcı
  • Mehmet Baykan
  • Erdal Bahçıvan
  • Erhan Kamışlı
  • Yılmaz Büyükaydın
  • Ali Düşmez
  • Mustafa Çağlar
  • İsmail Erdem
  • Mustafa Hacıkerimoğlu
  • Nuri Akın
  • Selim Soydan
  • Hasan Yıldırım Akıncıoğlu
  • Onur Alkın Kalkavan
  • Hamit Altıntop.

Demirören ve Güreli dönemleri ibra edildi

TFF Genel Kurulu'nda, TFF Başkanları ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.

Yıldırım Demirören, 28 Şubat'ta TFF Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Başkanlık görevini genel kurula kadar vekaleten Hüsnü Güreli yürütmüştü.

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