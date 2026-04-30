CHP üyeliği bir gün sürdü: Provokatör Arif Kocabıyık partiden kapı dışarı edildi

Sosyal medya üzerinden yayınladığı sokak röportajlarıyla dini ve manevi değerleri hedef alıp; sokaklarda vatandaşı birbirine düşüren Arif Kocabıyık, CHP'ye katıldı. Rozetini Genel Başkan Özgür Özel'in taktığı Kocabıyık'ın CHP'liliği yalnızca bir gün sürdü. Gelen tepkiler sonrası parti yönetimi 'ilkeleri ve değerleri bağdaşmayan davranışları' nedeniyle Kocabıyık'ın üyeliğini durdurdu.
Sosyal medyada 'Bankamatik faresi' ve 'Mikrofonlu provokatör' olarak tanınan, dini ve manevi değerleri hedef alan röportajlarıyla bilinen Arif Kocabıyık, CHP'ye katıldı.
Geçtiğimiz dönemlerde, 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından hüküm dahi giyen Kocabıyık'ın rozetini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.
Üye olur olmaz vatandaşa küfretti
Kocabıyık, yaşananlar sonrasında, X hesabı üzerinden kendisine tepki gösteren vatandaşlara ağza alınmayacak sözlerle küfretti.
CHP üyeliği bir gün sürdü
Gelen tepkiler sonrası parti yönetimi 'ilkeleri ve değerleri bağdaşmayan davranışları' gerekçesiyle Kocabıyık'ın üyeliğini durdurdu.
Duyuruda, resmi kayıt işlemi yapılmadığı da belirtildi.