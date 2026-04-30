Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Dışişleri Bakanı Fidan ile Yunan mevkidaşından Sumud teması

20:1130/04/2026, Perşembe
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistanlı mevkidaşı Yerapetritis ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Gerapetritis ile telefonda görüşerek İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını konuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, alıkonulan Sumud aktivistlerinin Yunanistan'da karaya çıkarılacağını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Küresel Sumud Filosu’na İsrail tarafından yapılan saldırı ele alındı.

Aktivistler Yunanistan'da karaya çıkarılacak

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İsrail donanmasının Gazze’ye insani yardım götürmeyi amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na Yunanistan’ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahalede gözaltına alınan, aralarında 20 Türk vatandaşının da bulunduğu 175 kişinin Yunanistan’a teslim edileceğini açıklamıştı.

Öte yandan Küresel Sumud Filosu Yunan delegasyonu üyelerinin Yunanistan Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve filodan kaçırılan tüm üyelerin Girit’teki Lasithi Limanı’na getirileceğini bildirdiği de öğrenilmişti.



#Küresel Sumud Filosu
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
#Yunanistan Dışişleri Bakanı
#Yorgos Yerapetritis
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
