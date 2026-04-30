Dışişleri Bakanı Fidan ile Yunan mevkidaşından Sumud teması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Gerapetritis ile telefonda görüşerek İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını konuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, alıkonulan Sumud aktivistlerinin Yunanistan'da karaya çıkarılacağını açıklamıştı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Küresel Sumud Filosu’na İsrail tarafından yapılan saldırı ele alındı.
Aktivistler Yunanistan'da karaya çıkarılacak
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İsrail donanmasının Gazze’ye insani yardım götürmeyi amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na Yunanistan’ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahalede gözaltına alınan, aralarında 20 Türk vatandaşının da bulunduğu 175 kişinin Yunanistan’a teslim edileceğini açıklamıştı.
Öte yandan Küresel Sumud Filosu Yunan delegasyonu üyelerinin Yunanistan Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve filodan kaçırılan tüm üyelerin Girit’teki Lasithi Limanı’na getirileceğini bildirdiği de öğrenilmişti.