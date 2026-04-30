Dışişleri Bakanı Fidan ile Yunan mevkidaşından Sumud teması

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Küresel Sumud Filosu’na İsrail tarafından yapılan saldırı ele alındı.

Öte yandan Küresel Sumud Filosu Yunan delegasyonu üyelerinin Yunanistan Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve filodan kaçırılan tüm üyelerin Girit’teki Lasithi Limanı’na getirileceğini bildirdiği de öğrenilmişti.