Tottenham liderliği kaptırdı.
İngiltere Premier Lig'de haftanın merakla beklenen karşılaşması 2 kırmızı karta ve 5 gole sahne oldu. Tottenham evinde Chelsea ile karşı karşıya geldiği maçta öne geçmesine rağmen karşılaşmayı 4-1 kaybetti.
Mücadeleyi 4-1 kaybeden Tottenham liderlik koltuğunu Manchester City'e kaptırdı. Tottenham 11 maç sonunda topladığı 26 puanla M. City'nin bir puan gerisinde ikinci sırada kendine yer bulurken Chelsea 15 puanla 10. sırada haftayı tamamladı.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Kulusevski ile öne geçen Tottenham 33. dakikada Romero'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. 35. dakikada Palmer'in attığı penaltı golüyle eşitliği yakalayan Chelsea soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.
İkinci yarının 55. dakikasında Udogie ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Tottenham'ı 9 kişi bıraktı. 75. dakikaya kadar skoru 1-1 tutan ev sahibi Jackson'un attığı gole engel olamadı. Jakson maçın 90+4 ve 90+8. dakikasında attığı gollerle maçı hatt-rick yaparak tamamladı.