İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Tottenham evinde Manchester United’ı konuk ediyor
İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Tottenham evinde Manchester United’ı konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Son 16 turunda Manchester City’i 2-1 mağlup eden Tottenham çeyrek finale yükseldi. Manchester United ise son 16 turunda Leicester City’i 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Peki, Tottenham - Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Tottenham - Manchester United canlı izleme linki ve canlı skor ekranı…
İngiltere Lig Kupası çeyrek finalde Tottenham ve Manchester United karşı karşıya gelecek. İki takım 184. kez karşı karşıya gelecek. Manchester United bu maçlarda 92 galibiyet alırken Tottenham ise 45 kez galip geldi. 46 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Tottenham - Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Tottenham - Manchester United canlı yayın linki.
TOTTENHAM - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
TOTTENHAM - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Tottenham - Manchester United maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.
TOTTENHAM - MANCHESTER UNİTED CANLI SKOR
TOTTENHAM - MANCHESTER UNİTED CANLI SKOR
TOTTENHAM - MANCHESTER UNİTED CANLI İZLE
TOTTENHAM - MANCHESTER UNİTED CANLI İZLE
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