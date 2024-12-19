İngiltere Lig Kupası çeyrek finalde Tottenham ve Manchester United karşı karşıya gelecek. İki takım 184. kez karşı karşıya gelecek. Manchester United bu maçlarda 92 galibiyet alırken Tottenham ise 45 kez galip geldi. 46 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Tottenham - Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Tottenham - Manchester United canlı yayın linki.