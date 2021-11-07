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Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri: "Bayrakları hazırlayın"

Bordo-mavililerin deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesi Trabzon yerel basınında manşetleri süsledi.

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Haber Merkezi AA
Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri: Bayrakları hazırlayın
Trabzonsporlu futbolcuların Vodafone Park'taki galibiyet sevinci.

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor'a övgülerde bulundu.

"Trabzon gaza bastı"


Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, farklı bir tasarım ile okuyucularına galibiyet sevincini aktardı. Üç farklı otomobilin yer aldığı haberde, "Trabzon gaza bastı", "Rakiplerini toza dumana kattı" ve "Sizinle aramızda kocaman bir fark var" başlıklarına yer verildi.

"Şampiyonluğa koşuyoruz"


Günebakış gazetesi, ilk ve arka sayfasındaki haberde, futbolcuların gol sevinçleri fotoğraflarıyla "Şampiyonluğa koşuyoruz" başlığını kullanırken, "Trabzonspor sahasında yenilgisi olmayan Beşiktaş karşısında müthiş bir futbol ortaya koydu" değerlendirmelerine yer verdi.

"Fırtına İstanbul'da kasırgaya döndü"


Taka gazetesi ise birinci sayfasında "Fırtına İstanbul'da kasırgaya döndü, Vodafone Park'ı da yıktı geçti" başlığını kullandı. Arka sayfasında "Alemin kralı şampiyonluğa koşuyor" ve "Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta Abdülkadir Ömür ve Cornelius'un golleriyle deviren Trabzonspor farkı 10'a çıkardı" başlıklarına yer verdi.

"Son kurban Beşiktaş"


Kuzey Ekspres gazetesi de ilk sayfasındaki haberde "Son kurban Beşiktaş" başlığını kullanırken, arka sayfasında "Son şampiyon Beşiktaş'ı dize getiren fırtınadan taraftara sevgilerle" ve "Çakırkeyif" ifadelerini kullandı.

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