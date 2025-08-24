Trabzonspor - Antalyaspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 3. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 3. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.
Bordo-mavililer rakibini mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor. Emre Belözoğlu yönetiminde Akdeniz ekibinde ise hedef 3'te 3.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Nwakaeme, Barisic ve Onuralp Çevikkan takımlarını yalnız bırakacak.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Zubkov, Folcarelli, Okay Yokuşlu, Olaigbe, Augusto, Onuachu.
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Van De Streek, Veysel Sarı, Dzhikiya, Paal, Kaluzinski, Soner Dikmen, Güray Vural, Abdülkadir Ömür, Storm, Cvancara.