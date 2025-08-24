Yeni Şafak
Trabzonspor Antalyaspor'u mağlup etti: Ligde 3'te 3 yaptı | ÖZET

21:0224/08/2025, Pazar
G: 24/08/2025, Pazar
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci.
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci.

Süper Lig 3. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Bordo-mavililere üç puanı getiren golü 39. dakikada Stefan Savic attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 kazandı.


Fırtına'ya galibiyeti getiren golü 39. dakikada Stefan Savic kaydetti. Bu sonucun ardından Trabzonspor üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti.


Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor bu sezon ilk yenilgisini yaşadı ve 6 puanda kaldı.


Milli ara öncesi Trabzonspor sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Akdeniz ekibi ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.


MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

18. dakikada ceza alanı içinde uygun durumdaki Onuachu'nun şutunda savunmada Veysel Sarı'ya çarpan top az farkla kornere gitti.


19. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, Mustafa Eskihellaç'ın vurumadığı top ceza yayı üzerindeki Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.


36. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, yakın mesafede Savic'in kafa ile dokunduğu topu kaleci Abdullah Yiğiter önledi.


39. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, yerden seken topu direk dibinden Savic, filelere gönderdi: 1-0.

40. dakikada Folcarelli'nin ceza alanı dışından şutunda top kaleci Abdullah Yiğiter'den döndü. Bu kez Augusto'nun kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlağı Onuachu çizgi önünden filelere yolladı. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla Onuachu'nun ofsaytte bulunduğu gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.


45+2. dakikada Zubkov'un şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu üsten kornere çeldi.

İKİNCİ YARI

49. dakikada Kaluzinski'nin soldan ortasında direk yakınından Güray Vural'ın dokunduğu top üsten auta gitti.


56. dakikada Kaluzinski'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.


63. dakikada Kaluzinski'nin aşırtma vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere gönderdi.

76. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında, Visca'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda top kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı.


85. dakikada Kaluzinski'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Giannetti'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kornere çeldi.


TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

