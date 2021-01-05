Trabzonspor aradığı orta sahayı Meksika'da buldu: Guido Pizarro
Kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen Trabzonspor'da gözler takıma yapılacak takviyelere çevrildi. Bu kapsamda bordo-mavililerin, Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'in kaptanı Guido Pizarro ile ilgilendiği ve görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiği iddia edildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Sezona Eddie Newton ile başlayan ardından göreve Abdullah Avcı'nın getirildiği Trabzonspor'da gözler yapılacak transferlere çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği oyuncular kapsamında çalışmalar yürüten bordo-mavililer için önemli bir iddia Meksika'dan geldi.
AS Meksika'nın haberine göre Trabzonspor, Tigres'in takım kaptanı deneyimli orta saha Guido Pizarro ile ilgileniyor. 30 yaşındaki ön libero için nabız yoklayan bordo-mavililere olumlu yanıt geldi. Tigres'in satmaya sıcak baktığı Pizarro için görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
1 yıllık Sevilla macerası var
2013 yılında Lanus'tan Tigres'e 3 milyon euro bonservisle transfer olan Arjantinli oyuncu, 2017 yılında İspanya Ligi ekiplerinden Sevilla'ya 8.7 milyon euroya transfer olmuştu. Bu transferden tam 1 yıl sonra yine aynı bonservis ücretiyle Tigres'e geri dönmüştü. Bu sezon takımıyla 18 maça çıkan Pizarro 1 gol kaydetti.
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