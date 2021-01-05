Trabzonspor aradığı orta sahayı Meksika'da buldu: Guido Pizarro

Sezona Eddie Newton ile başlayan ardından göreve Abdullah Avcı'nın getirildiği Trabzonspor'da gözler yapılacak transferlere çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği oyuncular kapsamında çalışmalar yürüten bordo-mavililer için önemli bir iddia Meksika'dan geldi.

AS Meksika'nın haberine göre Trabzonspor, Tigres'in takım kaptanı deneyimli orta saha Guido Pizarro ile ilgileniyor. 30 yaşındaki ön libero için nabız yoklayan bordo-mavililere olumlu yanıt geldi. Tigres'in satmaya sıcak baktığı Pizarro için görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

1 yıllık Sevilla macerası var

2013 yılında Lanus'tan Tigres'e 3 milyon euro bonservisle transfer olan Arjantinli oyuncu, 2017 yılında İspanya Ligi ekiplerinden Sevilla'ya 8.7 milyon euroya transfer olmuştu. Bu transferden tam 1 yıl sonra yine aynı bonservis ücretiyle Tigres'e geri dönmüştü. Bu sezon takımıyla 18 maça çıkan Pizarro 1 gol kaydetti.

Afobe Trabzonspor'u sildi Trabzonspor'un Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Benif Afobe, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir harekete imza attı.Instagram'daki Trabzonspor formalı profil fotoğrafını değiştiren 27 yaşındaki futbolcu, 'hakkında' kısmında yer alan Trabzonspor yazısını da sildi.Performansı nedeniyle eleştirilen ve ilk 11'deki yerini kaybeden Afobe, bordo-mavili formayla 14 maça çıkarken, sadece 3 gol atabildi.Trabzonspor'un yıldızından veda gibi paylaşım

Trabzonspor'un yıldızından veda gibi paylaşım Trabzonspor forması giyen sağ bek oyuncusu Pereira, dikkati çeken bir paylaşımda bulundu. Ayrılık sinyali veren tecrübeli sağ bek, bordo-mavili takımla ilgili duygusal ifadeler kullandı.İşte Pereira'nın sosyal medya hesabından Türkçe olarak yaptığı o açıklama;"Tam 4 yıl önce bugün, bu harika takım Trabzonspor ile sözleşme imzaladım. İlk günden beri bu takımın harika başarılar elde etmesine yardımcı olabilmek için her antrenmanda ve maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Belki bu sayede de Trabzonspor ailesi ve benim ailem arasında sevgi ve saygıya dayalı sağlam bir ilişki yeşermiş oldu. 4 yıl önce böylesine bir aşk hikayesi yaratacağımı hiç düşünmemiştim. Her aşk hikayesinde olduğu gibi, inişli çıkışlı anlar olacaktır. Ama ben Avrupa Ligi’ne katılmak, Türkiye Kupası’nı kazanmak, ligi tekrar kazanmak için mücadele vermek ve Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabilmek gibi çıkışların inişlerden daha fazla olduğuna inanıyorum. Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda, ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak; ne olursa olsun bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak."❤️💙 pic.twitter.com/KEQVbU2PKn— João Pereira (@jpsp47) January 4, 2021 Trabzonspor'da flaş gelişme: Fransa'ya gitti



