Trabzonspor'un yıldızından veda gibi paylaşım

Trabzonspor forması giyen sağ bek oyuncusu Pereira, dikkati çeken bir paylaşımda bulundu. Ayrılık sinyali veren tecrübeli sağ bek, bordo-mavili takımla ilgili duygusal ifadeler kullandı.

İşte Pereira'nın sosyal medya hesabından Türkçe olarak yaptığı o açıklama;

"Tam 4 yıl önce bugün, bu harika takım Trabzonspor ile sözleşme imzaladım. İlk günden beri bu takımın harika başarılar elde etmesine yardımcı olabilmek için her antrenmanda ve maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Belki bu sayede de Trabzonspor ailesi ve benim ailem arasında sevgi ve saygıya dayalı sağlam bir ilişki yeşermiş oldu. 4 yıl önce böylesine bir aşk hikayesi yaratacağımı hiç düşünmemiştim. Her aşk hikayesinde olduğu gibi, inişli çıkışlı anlar olacaktır. Ama ben Avrupa Ligi’ne katılmak, Türkiye Kupası’nı kazanmak, ligi tekrar kazanmak için mücadele vermek ve Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabilmek gibi çıkışların inişlerden daha fazla olduğuna inanıyorum. Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda, ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak; ne olursa olsun bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak."

❤️💙 pic.twitter.com/KEQVbU2PKn — João Pereira (@jpsp47) January 4, 2021