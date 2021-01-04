SÜPER LİG

Trabzonspor'un yıldızından veda gibi paylaşım

Bordo-mavili takımla sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Portekizli futbolcu Joao Pereira, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı. 36 yaşındaki futbolcunun paylaşımı takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pereira, Trabzonspor formasıyla çıktığı 120 maçta 3 gol atarken, 19 da asist kaydetti.

Pereira, Trabzonspor formasıyla çıktığı 120 maçta 3 gol atarken, 19 da asist kaydetti.

Trabzonspor forması giyen sağ bek oyuncusu Pereira, dikkati çeken bir paylaşımda bulundu. Ayrılık sinyali veren tecrübeli sağ bek, bordo-mavili takımla ilgili duygusal ifadeler kullandı.

İşte Pereira'nın sosyal medya hesabından Türkçe olarak yaptığı o açıklama;

  • "Tam 4 yıl önce bugün, bu harika takım Trabzonspor ile sözleşme imzaladım. İlk günden beri bu takımın harika başarılar elde etmesine yardımcı olabilmek için her antrenmanda ve maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Belki bu sayede de Trabzonspor ailesi ve benim ailem arasında sevgi ve saygıya dayalı sağlam bir ilişki yeşermiş oldu. 4 yıl önce böylesine bir aşk hikayesi yaratacağımı hiç düşünmemiştim. Her aşk hikayesinde olduğu gibi, inişli çıkışlı anlar olacaktır. Ama ben Avrupa Ligi’ne katılmak, Türkiye Kupası’nı kazanmak, ligi tekrar kazanmak için mücadele vermek ve Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabilmek gibi çıkışların inişlerden daha fazla olduğuna inanıyorum. Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda, ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak; ne olursa olsun bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak."

Trabzonspor'da flaş gelişme: Fransa'ya gitti
Trabzonspor'da flaş gelişme: Fransa'ya gitti

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Diabate'de flaş bir gelişme yaşandı.Bordo-mavili takıma yakınlığıyla bilinen muhabir Hasan Yılmaz'ın aktardığı bilgiye göre; 25 yaşındaki futbolcu, izinsiz olarak Fransa'ya gitti.Diabate ile ilgili yasal işlemin başlatıldığı bildirildi.Premier Lig ekibi Leicester City'den transfer edilen Fousseni Diabate, bordo-mavili formayla 7 maça çıkarken skor katkısı sağlayamamıştı. Trabzonspor&#39;un kadro dışı bıraktığı Diabate Trabzon&#39;dan kaçarak ülkesi Fransa&#39;ya gitti. Bilindiği üzere Diabate, Trabzonspor&#39;dan yıllık 1 Milyon Euro garanti maaş alıyor.&mdash; Hasan Yılmaz (@hasanyilmaz29) December 28, 2020 Plaza'dan çarpıcı itiraf: Futbol kıskançlık ve yanlış arkadaşlık getirir

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