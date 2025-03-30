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Trabzonspor-Bodrum FK maçının biletleri satışa çıktı

Trabzonspor-Bodrum FK maçının biletleri satışa çıktı

15:0330/03/2025, Pazar
AA
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Trabzonspor kupada sahne alıyor.
Trabzonspor kupada sahne alıyor.

Trabzonspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü sahasında oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının biletleri satışa çıkarıldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada bilet fiyatları VIP Platinum-B için 3 bin 500 lira, VIP Platinum A-C için 3 bin lira, VIP Gold için 2 bin lira, VIP Silver için 1500 lira, batı, doğu, fırtına ve misafir tribünleri için 61 lira, güney-kuzey kale arkası ise 50 lira olarak belirlendi.


Öte yandan biletler, bugün itibarıyla 'www.passo.com.tr' ve Passolig mobil uygulaması üzerinden satışa sunulurken, yarın saat 11.00'den itibaren Passolig gişelerinden de temin edilebilecek.



#Trabzon
#Trabzonspor
#Ziraat Türkiye Kupası

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