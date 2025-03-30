Trabzonspor-Bodrum FK maçının biletleri satışa çıktı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada bilet fiyatları VIP Platinum-B için 3 bin 500 lira, VIP Platinum A-C için 3 bin lira, VIP Gold için 2 bin lira, VIP Silver için 1500 lira, batı, doğu, fırtına ve misafir tribünleri için 61 lira, güney-kuzey kale arkası ise 50 lira olarak belirlendi.