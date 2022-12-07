ÖZET | Trabzonspor-Crystal Palace: 2-2

Kamptaki ilk hazırlık maçında Hull City ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, İngiliz ekibi Crystal Palace maçına farklı bir kadro ile başladı.

Karşılaşmaya Uğurcan, Hüseyin, Hugo, Arif, Siopis, Gbamin, Bakasetas, Trezeguet, Abdülkadir, Vişça, Umut 11'i ile çıkan bordo mavili takım oyun sistemine bağlı kalarak yüksek pas bağlantısı ile üçüncü bölgede baskı yapıp oyun üstünlüğünü ele almaya çalıştı. Buna karşın kenarları iyi kullanarak sonuç üretmeye çalışan İngiliz ekibi bu anlamda Trabzonspor’u zorlayacak ataklar geliştirdi.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Hugo’un derinlemesine pasında topla buluşan Trezeguet, sert bir şutla Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi. Bu golden 4 dakika sonra 7. dakikada savunma arkasına atılan topta Edouard skoru 1-1 yaptı. Skor eşitliğinden sonra takım savunmasına önem veren Trabzonspor, ani ataklarla sonuç aradı ve 23. dakikada Umut Bozok ile skoru 2-1 yaptı. Öne geçtikten sonra da oyun disiplinine bağlı kalan Trabzonspor, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

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İkinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başlayıp bu değişiklikleri bu yarı sürecinde yapan bordo mavili takım oyun sistemine ve disiplinine bağlı kalarak mücadele etmeye çalıştı.

Savunma güvenliğini ön planda tutarak hızlı geçişlerle sonuç üretmeye çalışan Trabzonspor karşısında kenarlardan savunma arkasına atılan toplarla etkin olmaya çalışan Crystal Palaca zaman zaman etkili oldu ve 63. dakikada Mateta ile skoru 2-2 yaptı.

Son 20 dakikada her iki takımda yaptığı değişikliklerle maça başlayan kadrolarının tamamını değiştirirken, çoğunluğu alt yapıdan gelen oyuncularla maçın bu bölümünü oynayan Trabzonspor, hücum etkinliği üretemeyince karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi.

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Trabzonspor'un golleri;

Trezeguet'in Crystal Palace ağlarına attığı harika gol 💪🏻 pic.twitter.com/VlNi55hPeG — Trabzonspor (@Trabzonspor) December 7, 2022