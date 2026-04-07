Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR kaydı açıklandı

Trendyol Süper Lig 28. haftasında oynanan maçların ardından VAR kayıtları açıklandı. TFF, Trabzonspor - Galatasaray maçında Barış Alper'in yaptığı müdahale de gerçekleşen VAR incelemesinin diyaloglarını yayımladı.
Trabzonspor - Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz, Wagner Pina'ya kayarak müdahale de bulunmuş sarı kartla cezalandırılmıştı.
Pozisyonda gerçekleşen inceleme sonrası hakem Cihan Aydın monitöre gitmiş, kararından vazgeçmemişti.
VAR: Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.
Cihan Aydın: Anlaşıldı.
VAR: Önce temas noktası. Birazcık daha ayağını evet.
Cihan Aydın: Evet geldim Erkan hocam.
VAR: Temas noktasını gösteriyorum. Bir de geniş açıdan normal hızla göstereceğim.
Cihan Aydın: Erkan hocam, bir daha başka açıdan ver. Evet bu açı güzel. Oyuncunun ayağı yerde. Dizine çarpıyor. Diğer açıdan bir daha göster.
VAR: Diğer açıyı göster, göster diğer açıyı.
Cihan Aydın: Temas noktası bu, ayağı boşa gidiyor. Diğer ayağıyla yapıyor. Erkan hocam, kararımda kalacağım. Sarı kart.
VAR: Karar senin.