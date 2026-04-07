Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR kaydı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 28. haftasında oynanan maçların ardından VAR kayıtlarını açıkladı.

Trabzonspor - Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz, Wagner Pina'ya kayarak müdahale de bulunmuş sarı kartla cezalandırılmıştı.

Pozisyonda gerçekleşen inceleme sonrası hakem Cihan Aydın monitöre gitmiş, kararından vazgeçmemişti.

TFF, derbide yaşanan pozisyonun VAR diyaloglarını açıkladı. İşte hakem konuşmaları;

VAR: Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.

Cihan Aydın: Anlaşıldı.

VAR: Önce temas noktası. Birazcık daha ayağını evet.

Cihan Aydın: Evet geldim Erkan hocam.

VAR: Temas noktasını gösteriyorum. Bir de geniş açıdan normal hızla göstereceğim.

Cihan Aydın: Erkan hocam, bir daha başka açıdan ver. Evet bu açı güzel. Oyuncunun ayağı yerde. Dizine çarpıyor. Diğer açıdan bir daha göster.

VAR: Diğer açıyı göster, göster diğer açıyı.

Cihan Aydın: Temas noktası bu, ayağı boşa gidiyor. Diğer ayağıyla yapıyor. Erkan hocam, kararımda kalacağım. Sarı kart.

VAR: Karar senin.







