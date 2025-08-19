Yeni Şafak
Trabzonspor ile Filli Boya iş birliğine devam ediyor

17:5919/08/2025, Salı
Trabzonspor, Filli Boya ile yeniden anlaştı.
Trabzonspor, 2025-2025 sezonunda sponsorluğunu üstlenen Filli Boya ile yeni sezonda da yola devam edileceğini duyurdu.

Trabzonspor'un yeni sezonda da renk sponsoru Filli Boya oldu.


Bordo-mavili kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Spora ve sporcuya desteklerini sürdüren Türkiye’nin lider boya markası Filli Boya, Kulübümüzün 2025-2026 sezonunda da renk sponsoru oldu. Bordo-Mavili takımımızı ligdeki mücadelesinde 4 yıldır yalnız bırakmayan Filli Boya, bu sezon da en güzel renkleriyle desteğini sürdürmeye devam edecek."

