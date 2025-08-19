Trabzonspor ile Filli Boya iş birliğine devam ediyor

"Spora ve sporcuya desteklerini sürdüren Türkiye’nin lider boya markası Filli Boya, Kulübümüzün 2025-2026 sezonunda da renk sponsoru oldu. Bordo-Mavili takımımızı ligdeki mücadelesinde 4 yıldır yalnız bırakmayan Filli Boya, bu sezon da en güzel renkleriyle desteğini sürdürmeye devam edecek."