Trabzonspor intihar etti: Bordo mavililer şampiyonluk şansını iyice zora soktu

Süper Lig’in 32. Haftasında Trabzonspor, deplasmanda Denizlispor’a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda cok önemli bir avantajı yitirdi. Bordo-mavililer, lider Başakşehir’in de kaybettiği haftada öne geçtiği maçta yenilmenin üzüntüsünü yaşadı. Süper Lig’de son mağlubiyetini 15. haftada Trabzon’da yine Denizlispor karşısında 2-1’lik skorla yaşayan bordo-mavili ekibin, 16 maçlık namağlup serisi Denizli’de sona erdi. Maça temkinli başlayan Trabzonspor, çok adamla önde baskı kurup sonuç üretmeye çalışırken ev sahibi ekip Denizlispor, hızlı çıkışlarla tehlikeyi olmaya çalıştı. 14. dakikada Abdülkadir Ömür’ün ara pasında kaleci Hüseyin ile karşı karşıya kalan Ekuban plase bir vuruşla Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi. Savunma güvenliğini ön planda tutan Trabzonspor, orta alandan Sosa ve Abdulkadir Parmak ile hücum bölgesini destekledi. 46. dakikada Zeki Yavru’nun kale alanına gönderdiği faul atışında topa iyi yükselen Sacko, skoru 1-1 yaptı. 74. dakikada Novak’ın kale alanı hemen önüne gönderdiği topa dokunan Sörloth’un vuruşunda üst direk gole izin vermedi. Direkten dönen topu savunma kornere gönderdi. Korner atışında gelen topta kale alanında oluşan karanbolde bordo-mavili ekip mutlak bir golden daha oldu. 84. dakikada Olcay’ın pasında Estupinan, topu kafayla önüne alıp ceza sahasına girdikten sonra maçın skorunu belirledi: 2-1.

Sosa cezalı

Denizlispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Jose Sosa, gelecek hafta Konyaspor maçında forma giyemeyecek.