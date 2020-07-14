SÜPER LİG

Trabzonspor intihar etti: Bordo mavililer şampiyonluk şansını iyice zora soktu

Bordo-mavililer lider Başakşehir’in Konyaspor deplasmanında 3 puan bırakmasıyla aradaki farkı kapatma şansını değerlendiremedi. Karadeniz ekibi öne geçtiği maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve şampiyonluk şansını iyice zora soktu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporlu oyuncular

Trabzonsporlu oyuncular

Süper Lig’in 32. Haftasında Trabzonspor, deplasmanda Denizlispor’a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda cok önemli bir avantajı yitirdi. Bordo-mavililer, lider Başakşehir’in de kaybettiği haftada öne geçtiği maçta yenilmenin üzüntüsünü yaşadı. Süper Lig’de son mağlubiyetini 15. haftada Trabzon’da yine Denizlispor karşısında 2-1’lik skorla yaşayan bordo-mavili ekibin, 16 maçlık namağlup serisi Denizli’de sona erdi. Maça temkinli başlayan Trabzonspor, çok adamla önde baskı kurup sonuç üretmeye çalışırken ev sahibi ekip Denizlispor, hızlı çıkışlarla tehlikeyi olmaya çalıştı. 14. dakikada Abdülkadir Ömür’ün ara pasında kaleci Hüseyin ile karşı karşıya kalan Ekuban plase bir vuruşla Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi. Savunma güvenliğini ön planda tutan Trabzonspor, orta alandan Sosa ve Abdulkadir Parmak ile hücum bölgesini destekledi. 46. dakikada Zeki Yavru’nun kale alanına gönderdiği faul atışında topa iyi yükselen Sacko, skoru 1-1 yaptı. 74. dakikada Novak’ın kale alanı hemen önüne gönderdiği topa dokunan Sörloth’un vuruşunda üst direk gole izin vermedi. Direkten dönen topu savunma kornere gönderdi. Korner atışında gelen topta kale alanında oluşan karanbolde bordo-mavili ekip mutlak bir golden daha oldu. 84. dakikada Olcay’ın pasında Estupinan, topu kafayla önüne alıp ceza sahasına girdikten sonra maçın skorunu belirledi: 2-1.

Sosa cezalı

  • Denizlispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Jose Sosa, gelecek hafta Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Hüseyin Çimşir: Bu işi beceremedim
Hüseyin Çimşir: Bu işi beceremedim

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Hem zirve yarışı hem de ateş hattı için son derece kritik olan karşılaşmayı Denizlispor geriden gelerek 2-1 kazandı. Trabzonspor'un tek golünü 14. dakikada Ekuban kaydederken, Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Sacko ve 84. dakikada Estupinan attı."Bu işi beceremedim"Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Taraftarlardan özür diliyorum. Elimize geçen fırsatı kullanamadık. Fırsat vardı şanslar vardı değerlendiremedik. Kalan 2 maçı kazanıp önümüze bakacağız. Bir hata varsa bu hata benimle ilgilidir. Demek ki bu işi beceremedim. Çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim" ifadelerini kullandı.Trabzonspor şampiyonluk yolunda yara aldı

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