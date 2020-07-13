​Hüseyin Çimşir: Bu işi beceremedim

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Hem zirve yarışı hem de ateş hattı için son derece kritik olan karşılaşmayı Denizlispor geriden gelerek 2-1 kazandı. Trabzonspor'un tek golünü 14. dakikada Ekuban kaydederken, Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Sacko ve 84. dakikada Estupinan attı.

"Bu işi beceremedim"

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Taraftarlardan özür diliyorum. Elimize geçen fırsatı kullanamadık. Fırsat vardı şanslar vardı değerlendiremedik. Kalan 2 maçı kazanıp önümüze bakacağız. Bir hata varsa bu hata benimle ilgilidir. Demek ki bu işi beceremedim. Çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor şampiyonluk yolunda yara aldı Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Hem zirve yarışı hem de ateş hattı için son derece kritik olan karşılaşmayı Denizlispor geriden gelerek 2-1 kazandı. Trabzonspor'un tek golünü 14. dakikada Ekuban kaydederken, Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Sacko ve 84. dakikada Estupinan attı.Bu sonucun ardından Trabzonspor 62 puanda kalırken, Denizlispor ise 35 puana yükseldi. Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.Süper Lig puan durumu: Zirve yarışı ve küme düşme potası karıştı



