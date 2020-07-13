​Hüseyin Çimşir: Bu işi beceremedim

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Hem zirve yarışı hem de ateş hattı için son derece kritik olan karşılaşmayı Denizlispor geriden gelerek 2-1 kazandı. Trabzonspor'un tek golünü 14. dakikada Ekuban kaydederken, Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Sacko ve 84. dakikada Estupinan attı.
"Bu işi beceremedim"
Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Taraftarlardan özür diliyorum. Elimize geçen fırsatı kullanamadık. Fırsat vardı şanslar vardı değerlendiremedik. Kalan 2 maçı kazanıp önümüze bakacağız. Bir hata varsa bu hata benimle ilgilidir. Demek ki bu işi beceremedim. Çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim" ifadelerini kullandı.
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