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Trabzonspor Süper Lig tarihine geçti: Rekor kırdı

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Alınan bir puanla birlikte ilk devrede 46 puan toplayan Trabzonspor, ilk yarılar itibarıyla en fazla puan toplayan takım oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Süper Lig tarihine geçti: Rekor kırdı
Trabzonspor ligde zirvede yer alıyor.

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 46'ya yükseltti ve ilk devreyi lider tamamladı.

Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı

Bordo-mavili takım aynı zamanda Süper Lig tarihine geçti. Alınan bir puanla birlikte ilk devrede 46 puan toplayan Trabzonspor, 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'nin 45 puanlık rekorunu kırarak, ilk yarılar itibarıyla en fazla puan toplayan takım oldu.

  • Trabzonspor bu süreçte 19 maçta; 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Süper Lig tarihinde; ligin ilk yarılarında en fazla puan toplayan takımı Trabzonspor oldu.
Süper Lig tarihinde; ligin ilk yarılarında en fazla puan toplayan takımı Trabzonspor oldu.

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Trabzonspor sahasında Başakşehir ile berabere kaldı

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Rekor kırdı

Rekor kırdı

​Trabzonspor Süper Lig tarihine geçti.
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Puanlar paylaşıldı

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