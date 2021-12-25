Trabzonspor Süper Lig tarihine geçti: Rekor kırdı

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 46'ya yükseltti ve ilk devreyi lider tamamladı.

Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı

Bordo-mavili takım aynı zamanda Süper Lig tarihine geçti. Alınan bir puanla birlikte ilk devrede 46 puan toplayan Trabzonspor, 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'nin 45 puanlık rekorunu kırarak, ilk yarılar itibarıyla en fazla puan toplayan takım oldu.

Trabzonspor bu süreçte 19 maçta; 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Süper Lig tarihinde; ligin ilk yarılarında en fazla puan toplayan takımı Trabzonspor oldu.

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