Trabzonspor taraftarı tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısında bordo-mavili takımın 13. dakikada Edin Visca’nın ayağından bulduğu ilk golün ardından maraton tribünde karşılaşmayı izleyen Eyüp Yusuf (45) isimli şahıs golün heyecanına dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Hemen ambulans ile yakındaki Yıldızlı Medicalpark Hastanesi’ne kaldırılan Eyüp Yusuf burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yusuf’un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Bu olayın ardından Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayınladı.

Trabzonspor'un yayınladığı başsağlığı mesajı şu şekilde:

Başımız sağ olsun | İ.H Konyaspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Eyüp Yusuf’un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.