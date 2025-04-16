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Trabzonspor'da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor

19:3616/04/2025, Çarşamba
AA
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Bugünkü antrenmandan kare.
Bugünkü antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 19 Nisan Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması gerçekleştirdi.


Antrenman, kuvvet ve taktik çalışması ile sona erdi. Bordo-mavililer, yarın yapacakları çalışmayla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.






#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Adana Demirspor
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