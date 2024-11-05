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Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı mesaisi başladı

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı mesaisi başladı

15:515/11/2024, Salı
DHA
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Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı mesaisi başladı
Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı mesaisi başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 12’nci haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bu sabah saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından rondo ve mini kaleli topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oyun ve kenar orta sonrası sonuçlandırma çalışmaları ile sona erdi.


Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.




#Trabzonspor
#Süper Lig
#Rizespor

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