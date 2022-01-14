Trabzonspor'da Edgar le'nin sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Edgar le ile karşılıklı anlaşarak bağlarını kopardı.
Bordo-mavili kulüp KAP’a yaptığı açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel IE arasındaki 12.08.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır" denildi.
- Teşekkür etti
- Trabzonspor Kulübü, karşılıklı görüşerek yollarını ayırdığı Edgar le’ye teşekkür etti. Resmi siteden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonundan bugüne dek bordo-mavili formamızı terleten Edgar Ie’ye kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Trabzonspor, Edgar Ie'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sonlandırıldığını KAP'a bildirdi. pic.twitter.com/vnZvlETPYA
Trabzonspor, Edgar Ie'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sonlandırıldığını KAP'a bildirdi. pic.twitter.com/vnZvlETPYA— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 14, 2022