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Trabzonspor'da Edgar le'nin sözleşmesi feshedildi

Transfer döneminin açılmasıyla birlikte takımlar, oyuncuları kadrolarına katmaya başladı. Yusuf Erdoğan'ı transfer eden Trabzonspor Kulübü, savunma oyuncusu Edgar le ile karşılıklı de anlaşarak yollarını ayırdı.

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Haber Merkezi İHA
Trabzonsporda Edgar lenin sözleşmesi feshedildi
Edgar bu sezon 24 maçta, 1 gol kaydetti

Trabzonspor, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Edgar le ile karşılıklı anlaşarak bağlarını kopardı.

Bordo-mavili kulüp KAP’a yaptığı açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel IE arasındaki 12.08.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır" denildi.

  • Teşekkür etti
  • Trabzonspor Kulübü, karşılıklı görüşerek yollarını ayırdığı Edgar le’ye teşekkür etti. Resmi siteden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonundan bugüne dek bordo-mavili formamızı terleten Edgar Ie’ye kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
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