Trabzonspor'un şampiyonluk yarışındaki kırılma anları

Haber Merkezi 30 Nisan 2022, 10:29 Yeni Şafak

Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor oldu. Bordo-mavili takım ligin bitimine 3 hafta kala, kendi evinde şampiyonluğunu ilan etti. ‘Karadeniz Fırtınası’ bu süreçte birçok kırılma anı yaşadı. Önemli oyuncuları transfer etti, derbilerde rakiplerine geçit vermedi, geriden gelerek birçok maçı çevirdi. İşte Trabzonspor’un şampiyonluk sezonundaki kırılma anları...