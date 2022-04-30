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Trabzonspor'un şampiyonluk yarışındaki kırılma anları

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor oldu. Bordo-mavili takım ligin bitimine 3 hafta kala, kendi evinde şampiyonluğunu ilan etti. ‘Karadeniz Fırtınası’ bu süreçte birçok kırılma anı yaşadı. Önemli oyuncuları transfer etti, derbilerde rakiplerine geçit vermedi, geriden gelerek birçok maçı çevirdi. İşte Trabzonspor’un şampiyonluk sezonundaki kırılma anları...
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  1. Marek Hamsik’in transfer edilmesi
  2. Trabzonspor sezonu Malatya’da farklı açtı
  3. Galatasaray’a karşı 2-0’dan döndü
  4. 10 kişi Konya deplasmanından puanla döndü
  5. Fenerbahçe’ye geçit vermedi
  6. Kaleyi bulan tek isabetli şut gol oldu
  7. Beşiktaş deplasmanında 90+7’de gelen galibiyet
  8. Sezonun ilk mağlubiyeti
  9. Cornelius attı Edgar sezonu kapattı
  10. Trabzonspor’dan Edin Visca hamlesi
  11. Bakasetas’ın penaltı şanssızlığı
  12. Galatasaray deplasmanında muhteşem geri dönüş
  13. Şampiyonluk yolundaki en yakın takipçisini mağlup etti
  14. 90+9’da gelen geri dönüş
  15. Geri dönüşler devam ediyor
  16. İkinci mağlubiyet Rize deplasmanında
  17. Bayram, Trabzon’a erken geldi
  18. Bitime 3 hafta kala şampiyon Trabzonspor

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Marek Hamsik’in transfer edilmesi

Hiç şüphesiz Trabzonspor için bu sezonun kırılma noktalarından ilki Grande Marek Hamsik gibi yıldız bir oyuncunun, bonservis bedeli olmadan transfer edilmesi oldu. EURO 2020 öncesinde bu transferle birlikte, takımın yeni oyuncularının kampa yetiştirilmesi şampiyonluk yolunda önemli bir katkı sağladı. Henüz lig şampiyonluğu yaşamamış olan Hamsik’in, kariyerinde bir ilki de Trabzonspor ile yaşaması, bu sezonu Grande için daha da bir özel kıldı.

Marek Hamsik'in imza töreni
Marek Hamsik'in imza töreni
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Trabzonspor sezonu Malatya’da farklı açtı

Trabzonspor 2021/2022 sezonunu Yeni Malatya’da açtı. Şampiyonlar Ligi için çok iyi bir kadro kuran Beşiktaş’a, Vitor Pereira ile ‘Yarım kalan hikayeyi tamamlamak’ isteyen Fenerbahçe’ye ve 23. kez mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray’a karşı, ‘Şampiyonluk yarışında ben de varım’ dedi. Mücadeleyi Trabzonspor 5-1 kazanarak, sezona fırtına gibi başladı.

Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci
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Galatasaray’a karşı 2-0’dan döndü

Ligde oynadığı ilk 3 maçı kazanan Trabzonspor, kendi sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar ilk 33 dakika bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Fakat bordo-mavililer maçtan vazgeçmedi ve Cornelius ile Nwakaeme’nin golleriyle skoru 2-2’ye getirdi.

Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinçleri
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinçleri
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10 kişi Konya deplasmanından puanla döndü

Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan bordo-mavili ekip henüz 1. dakikaya girmeden Cornelius ile öne geçti. Fakat 8. dakikada Vitor Hugo’nun kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor, maçın büyük çoğunluğunu 10 kişi oynadı. Endri Çekiçi’nin golleriyle 2-1 öne geçen Konyaspor’a karşı gol arayan Trabzonspor, Hadziahmetovic’in kendi kalesine attığı golle skoru 2-2 yaptı. Bordo-mavili ekip, zorlu deplasmandan eksik ve geride olmasına rağmen puanla ayrıldı.

Vitor Hugo kırmızı kart gördü
Vitor Hugo kırmızı kart gördü
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Fenerbahçe’ye geçit vermedi

Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı-lacivertliler 3. dakikada Rossi’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Kim Min-Jae’nin kırmızı kart gördüğü maçta, bordo-mavili takım etkili oyunuyla geriden gelerek öne geçti ve Bakasetas (2) ile Yusuf Sarı’nın golleriyle mücadeleyi 3-1 kazandı.

Trabzonsporlu futbolcuların galibiyet sevinci
Trabzonsporlu futbolcuların galibiyet sevinci
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Kaleyi bulan tek isabetli şut gol oldu

Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Mücadelede bordo-mavili takımın kaleyi bulan tek isabetli şutu gol oldu ve karşılaşmayı 1-0 kazandı. Trabzonspor’a galibiyeti getiren golü 56. dakikada Gervinho attı.

Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinçleri
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinçleri
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Beşiktaş deplasmanında 90+7’de gelen galibiyet

Trabzonspor, Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Bordo-mavili takım 45+4. dakikada Abdülkadir Ömür’ün attığı golle 1-0 öne geçerken, Beşiktaş 62. dakikada Larin ile eşitliği yakaladı. Mücadelenin son dakikalarında siyah-beyazlı ekip galibiyet golünü ararken, Trabzonspor kaptığı topla kontra atağa kalktı. Nwakaeme’nin pasında Cornelius 90+7. dakikada topu ağlara gönderdi ve mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı.

Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci
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Sezonun ilk mağlubiyeti

Ligde oynadığı 15 maçta, 12 galibiyet ve 3 beraberlik alan Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor’un konuğu oldu. Mücadeleye her zamanki gibi hızlı başlayan bordo-mavili takım Cornelius’un attığı golle 1-0 öne geçti. Antalyaspor’da Fredy 34. dakikada skoru eşitlerken, 73. dakikada Dorukhan Toköz’ün kendi kalesine attığı golle mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Bu yenilgi Trabzonspor’un bu sezon aldığı ilk mağlubiyet oldu.

Antalyasporlu futbolcuların gol sevinci
Antalyasporlu futbolcuların gol sevinci
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Cornelius attı Edgar sezonu kapattı

Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Altay ile karşılaştı. Ev sahibi ekip 33. dakikada Cebrail Karayel’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Trabzonspor, Cornelius’un 51 ve 88. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Bu maçta bordo-mavili ekipte can sıkıcı bir gelişme yaşandı. Bir pozisyon esnasında sakatlanan Edgar, sezonu kapattı.

Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinçleri
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinçleri
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Trabzonspor’dan Edin Visca hamlesi

Trabzonspor, Fenerbahçe’nin de transfer etmek istediği Edin Visca’yı devre arasında kadrosuna kattı. Bosna Hersekli oyuncu için 4.3 milyon euro bonservis ücreti ödeyen bordo-mavili takım, şampiyonluk yolunda önemli bir oyuncuyu transfer etmiş oldu.

Edin Visca'nın imza töreni
Edin Visca'nın imza töreni
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Bakasetas’ın penaltı şanssızlığı

Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor sahasında GZT Giresunspor’u konuk etti. 68. dakikada GZT Giresunspor Umut Nayir ile öne geçti. 78. dakikada Cornelius skoru 1-1’e getirirken, bordo mavili takım 90+8. dakikada penaltı kazandı. Bakasetas’ın kullandığı penaltıyı kaleci Okan Kocuk kurtardı. Fakat penaltıda çizgi ihlali olduğu için tekrarlanma kararı verildi. Topun başına ikinci kez geçen Bakasetas, bir kez daha penaltıdan yararlanamadı. Okan Kocuk’un penaltıyı kurtarmasıyla birlikte mücadele 1-1 sona erdi.

Bakasetas'ın üzüntüsü
Bakasetas'ın üzüntüsü
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Galatasaray deplasmanında muhteşem geri dönüş

Trabzonspor, ligin 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. Kritik mücadelede sarı-kırmızılı takım 31. dakikada Cicaldau’nun golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin son dakikalarına bu skorla gidilirken, Trabzonspor 84. dakikada bir önceki haftada 2 penaltı kaçıran Bakasetas’ın attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Karşılaşmanın 90. dakikasında sahneye çıkan Edin Visca, bordo-mavili forma altında ilk golünü atarken, aynı zamanda Trabzonspor’a galibiyeti getiren golü kaydetti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 2-1 kazandı.

Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinçleri
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinçleri
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Şampiyonluk yolundaki en yakın takipçisini mağlup etti

Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor sahasında şampiyonluk yolundaki en yakın takipçisi Konyaspor ile karşılaştı. Yeşil-beyazlıların 9 puan önünde yer alan Trabzonspor, Visca’nın attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı ve aradaki puan farkını 12’ye yükseltti.

Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinçleri
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinçleri
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90+9’da gelen geri dönüş

Trabzonspor, 27. haftada Kayserispor’u konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan deplasman ekibi ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya 3 değişiklikle başlayan Trabzonspor, Visca ve Djaniny’nin golleriyle skoru 2-2’ye getirdi. Trabzonspor 90+9. dakikada Nwakaeme’nin attığı golle muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve mücadeleyi bordo-mavili takım 3-2 kazandı.

Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinçleri
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinçleri
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Geri dönüşler devam ediyor

Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe’yi ağırladı. 31. dakikada Hali Akbunar’ın golüyle deplasman ekibi 1-0 öne geçti. Bu gole hızlı bir şekilde yanıt veren Trabzonspor, 34 ve 37. dakikalarda Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür’ün attığı gollerle skoru 2-1’e getirdi. İlk yarının son dakikalarında Soner Aydoğdu beraberliği yakalasa da, Djaniny ve bir kez daha Abdülkadir Ömür maçın skorunu belirledi: 4-2

Abdülkadir Ömür'ün gol sevinci
Abdülkadir Ömür'ün gol sevinci
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İkinci mağlubiyet Rize deplasmanında

Trabzonspor ligdeki ikinci mağlubiyetini Rizespor deplasmanında yaşadı. 30. haftada Abdülkadir Ömür’ün golüyle 1-0 öne geçen bordo-mavili takım, Pohjanpalo’nun 5 dakika içinde attığı 2 penaltı golüyle 2-1 geriye düştü. 70. dakikada Visca skoru eşitlerken, 90+5. dakikada Rizespor bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına 3. kez geçen Pohjanpalo, skoru 3-2’ye getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Rizespor-Trabzonspor karşılaşması yoğun kar yağışı altında oynandı.
Rizespor-Trabzonspor karşılaşması yoğun kar yağışı altında oynandı.
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Bayram, Trabzon’a erken geldi

Trabzonspor, Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda ligin güçlü takımlarından Adana Demirspor’u 3-1 mağlup etti. Eğer altındaki takımlar bu maçta puan kaybı yaşasaydı ve bordo-mavililer, bu maçta şampiyonluğunu ilan edecekti. Maça hızlı başlayan Fırtına, 7. dakikada Bruno Peres ile öne geçti. 12. dakikada sahneye çıkan Cornelius skoru 2-0’a getirdi. 61. dakikada Djaniny ile 3-0 öne geçen Trabzonspor, 75. dakikada Vargas’ın golünü kalesinde gördü ve mücadele 3-1 sona erdi. Bu maç sonrasında şampiyonluk için sadece bir puana ihtiyaç duyan bordo-mavililerde taraftarlar, kenti bayram havasına çevirdi.

Trabzonsporlu taraftarların sevinçleri
Trabzonsporlu taraftarların sevinçleri
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Bitime 3 hafta kala şampiyon Trabzonspor

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Bordo-mavili takım, en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği mücadele 2-2 sona erdi ve mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, 28 hafta lider götürdüğü 2021/2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Trabzonsporlu futbolcuların sevinçleri
Trabzonsporlu futbolcuların sevinçleri


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Trabzonspor'un şampiyonluk yarışındaki kırılma anları

Haber Merkezi Yeni Şafak
FİHRİST

Trabzonspor'un şampiyonluk yarışındaki kırılma anları

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