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Trabzonspor'un şampiyonluk yarışındaki kırılma anları
Marek Hamsik’in transfer edilmesi
Hiç şüphesiz Trabzonspor için bu sezonun kırılma noktalarından ilki Grande Marek Hamsik gibi yıldız bir oyuncunun, bonservis bedeli olmadan transfer edilmesi oldu. EURO 2020 öncesinde bu transferle birlikte, takımın yeni oyuncularının kampa yetiştirilmesi şampiyonluk yolunda önemli bir katkı sağladı. Henüz lig şampiyonluğu yaşamamış olan Hamsik’in, kariyerinde bir ilki de Trabzonspor ile yaşaması, bu sezonu Grande için daha da bir özel kıldı.
Trabzonspor sezonu Malatya’da farklı açtı
Trabzonspor 2021/2022 sezonunu Yeni Malatya’da açtı. Şampiyonlar Ligi için çok iyi bir kadro kuran Beşiktaş’a, Vitor Pereira ile ‘Yarım kalan hikayeyi tamamlamak’ isteyen Fenerbahçe’ye ve 23. kez mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray’a karşı, ‘Şampiyonluk yarışında ben de varım’ dedi. Mücadeleyi Trabzonspor 5-1 kazanarak, sezona fırtına gibi başladı.
Galatasaray’a karşı 2-0’dan döndü
Ligde oynadığı ilk 3 maçı kazanan Trabzonspor, kendi sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar ilk 33 dakika bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Fakat bordo-mavililer maçtan vazgeçmedi ve Cornelius ile Nwakaeme’nin golleriyle skoru 2-2’ye getirdi.
10 kişi Konya deplasmanından puanla döndü
Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan bordo-mavili ekip henüz 1. dakikaya girmeden Cornelius ile öne geçti. Fakat 8. dakikada Vitor Hugo’nun kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor, maçın büyük çoğunluğunu 10 kişi oynadı. Endri Çekiçi’nin golleriyle 2-1 öne geçen Konyaspor’a karşı gol arayan Trabzonspor, Hadziahmetovic’in kendi kalesine attığı golle skoru 2-2 yaptı. Bordo-mavili ekip, zorlu deplasmandan eksik ve geride olmasına rağmen puanla ayrıldı.
Fenerbahçe’ye geçit vermedi
Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı-lacivertliler 3. dakikada Rossi’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Kim Min-Jae’nin kırmızı kart gördüğü maçta, bordo-mavili takım etkili oyunuyla geriden gelerek öne geçti ve Bakasetas (2) ile Yusuf Sarı’nın golleriyle mücadeleyi 3-1 kazandı.
Beşiktaş deplasmanında 90+7’de gelen galibiyet
Trabzonspor, Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Bordo-mavili takım 45+4. dakikada Abdülkadir Ömür’ün attığı golle 1-0 öne geçerken, Beşiktaş 62. dakikada Larin ile eşitliği yakaladı. Mücadelenin son dakikalarında siyah-beyazlı ekip galibiyet golünü ararken, Trabzonspor kaptığı topla kontra atağa kalktı. Nwakaeme’nin pasında Cornelius 90+7. dakikada topu ağlara gönderdi ve mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı.
Sezonun ilk mağlubiyeti
Ligde oynadığı 15 maçta, 12 galibiyet ve 3 beraberlik alan Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor’un konuğu oldu. Mücadeleye her zamanki gibi hızlı başlayan bordo-mavili takım Cornelius’un attığı golle 1-0 öne geçti. Antalyaspor’da Fredy 34. dakikada skoru eşitlerken, 73. dakikada Dorukhan Toköz’ün kendi kalesine attığı golle mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Bu yenilgi Trabzonspor’un bu sezon aldığı ilk mağlubiyet oldu.
Cornelius attı Edgar sezonu kapattı
Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Altay ile karşılaştı. Ev sahibi ekip 33. dakikada Cebrail Karayel’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Trabzonspor, Cornelius’un 51 ve 88. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Bu maçta bordo-mavili ekipte can sıkıcı bir gelişme yaşandı. Bir pozisyon esnasında sakatlanan Edgar, sezonu kapattı.
Bakasetas’ın penaltı şanssızlığı
Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor sahasında GZT Giresunspor’u konuk etti. 68. dakikada GZT Giresunspor Umut Nayir ile öne geçti. 78. dakikada Cornelius skoru 1-1’e getirirken, bordo mavili takım 90+8. dakikada penaltı kazandı. Bakasetas’ın kullandığı penaltıyı kaleci Okan Kocuk kurtardı. Fakat penaltıda çizgi ihlali olduğu için tekrarlanma kararı verildi. Topun başına ikinci kez geçen Bakasetas, bir kez daha penaltıdan yararlanamadı. Okan Kocuk’un penaltıyı kurtarmasıyla birlikte mücadele 1-1 sona erdi.
Galatasaray deplasmanında muhteşem geri dönüş
Trabzonspor, ligin 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. Kritik mücadelede sarı-kırmızılı takım 31. dakikada Cicaldau’nun golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin son dakikalarına bu skorla gidilirken, Trabzonspor 84. dakikada bir önceki haftada 2 penaltı kaçıran Bakasetas’ın attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Karşılaşmanın 90. dakikasında sahneye çıkan Edin Visca, bordo-mavili forma altında ilk golünü atarken, aynı zamanda Trabzonspor’a galibiyeti getiren golü kaydetti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 2-1 kazandı.
Şampiyonluk yolundaki en yakın takipçisini mağlup etti
Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor sahasında şampiyonluk yolundaki en yakın takipçisi Konyaspor ile karşılaştı. Yeşil-beyazlıların 9 puan önünde yer alan Trabzonspor, Visca’nın attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı ve aradaki puan farkını 12’ye yükseltti.
90+9’da gelen geri dönüş
Trabzonspor, 27. haftada Kayserispor’u konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan deplasman ekibi ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya 3 değişiklikle başlayan Trabzonspor, Visca ve Djaniny’nin golleriyle skoru 2-2’ye getirdi. Trabzonspor 90+9. dakikada Nwakaeme’nin attığı golle muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve mücadeleyi bordo-mavili takım 3-2 kazandı.
Geri dönüşler devam ediyor
Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe’yi ağırladı. 31. dakikada Hali Akbunar’ın golüyle deplasman ekibi 1-0 öne geçti. Bu gole hızlı bir şekilde yanıt veren Trabzonspor, 34 ve 37. dakikalarda Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür’ün attığı gollerle skoru 2-1’e getirdi. İlk yarının son dakikalarında Soner Aydoğdu beraberliği yakalasa da, Djaniny ve bir kez daha Abdülkadir Ömür maçın skorunu belirledi: 4-2
İkinci mağlubiyet Rize deplasmanında
Trabzonspor ligdeki ikinci mağlubiyetini Rizespor deplasmanında yaşadı. 30. haftada Abdülkadir Ömür’ün golüyle 1-0 öne geçen bordo-mavili takım, Pohjanpalo’nun 5 dakika içinde attığı 2 penaltı golüyle 2-1 geriye düştü. 70. dakikada Visca skoru eşitlerken, 90+5. dakikada Rizespor bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına 3. kez geçen Pohjanpalo, skoru 3-2’ye getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.
Bayram, Trabzon’a erken geldi
Trabzonspor, Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda ligin güçlü takımlarından Adana Demirspor’u 3-1 mağlup etti. Eğer altındaki takımlar bu maçta puan kaybı yaşasaydı ve bordo-mavililer, bu maçta şampiyonluğunu ilan edecekti. Maça hızlı başlayan Fırtına, 7. dakikada Bruno Peres ile öne geçti. 12. dakikada sahneye çıkan Cornelius skoru 2-0’a getirdi. 61. dakikada Djaniny ile 3-0 öne geçen Trabzonspor, 75. dakikada Vargas’ın golünü kalesinde gördü ve mücadele 3-1 sona erdi. Bu maç sonrasında şampiyonluk için sadece bir puana ihtiyaç duyan bordo-mavililerde taraftarlar, kenti bayram havasına çevirdi.
Bitime 3 hafta kala şampiyon Trabzonspor
Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Bordo-mavili takım, en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği mücadele 2-2 sona erdi ve mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, 28 hafta lider götürdüğü 2021/2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.