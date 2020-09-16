Beşiktaş Davide Santon ile anlaşma sağladı: Sözleşme detayları belli oldu

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Roma’dan Davide Santon ile anlaşma sağladı. Daha önce İtalyan kulübüyle söz kesen ve 29 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Santon’u ikna etti.

Yıllık 1 milyon euro alacak

Beşiktaş’tan yıllık 1 milyon euro alacak olan tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlıların transferi resmiyete dökmesini bekliyor. İtalyan sağ bekin, Roma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yedlin transferi olmadı

Alternatif oyuncu olarak Newcastle United’den DeAndre Yedlin ile de görüşen Beşiktaş, bu transferde ise istediği sonucu elde edemedi. Yedlin’in İngiliz ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki Amerikalı sağ bek, geçen sezon takımında 20 maçta forma giymişti.