SÜPER LİG

Transfer haberleri: ​​Beşiktaş Davide Santon ile anlaşma sağladı: Sözleşme detayları belli oldu

Beşiktaş Davide Santon ile anlaşma sağladı: Sözleşme detayları belli oldu

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar Roma forması giyen Davide Santon ile her konuda anlaşma sağlarken, yıldız oyuncunun sözleşme detayları da belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Davide Santon'un güncel bonservis değeri 4 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Davide Santon'un güncel bonservis değeri 4 milyon euro.

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Roma’dan Davide Santon ile anlaşma sağladı. Daha önce İtalyan kulübüyle söz kesen ve 29 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Santon’u ikna etti.

Yıllık 1 milyon euro alacak

Beşiktaş’tan yıllık 1 milyon euro alacak olan tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlıların transferi resmiyete dökmesini bekliyor. İtalyan sağ bekin, Roma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  • Yedlin transferi olmadı
  • Alternatif oyuncu olarak Newcastle United’den DeAndre Yedlin ile de görüşen Beşiktaş, bu transferde ise istediği sonucu elde edemedi. Yedlin’in İngiliz ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki Amerikalı sağ bek, geçen sezon takımında 20 maçta forma giymişti.

Beşiktaş'ın istediği Davide Santon'a Fenerbahçe talip oldu: Oyuncu kararını verdi
Beşiktaş'ın istediği Davide Santon'a Fenerbahçe talip oldu: Oyuncu kararını verdi

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala, Beşiktaş ve Fenerbahçe sağ bek transferi için gaza bastı. Siyah-beyazlıların, uzun bir süredir Roma forması giyen Davide Santon ile görüşmelerini sürdürdüğü biliniyor. Fenerbahçe'de Beşiktaş'tan sonra Santon'a talip olan bir diğer kulüp oldu.Siyah-beyazlıların Gökhan Gönül'le anlaşamamasının ardından sarı-lacivertliler 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Gökhan ile beraber bir sağ bek daha almak isteyen Fenerbahçe'de yeni rota Davide Santon.Fenerbahçe'nin istediği Zahavi'ye sürpriz çağrı: Beşiktaş'a gelTercihi belli olduİtalya basınından Corriere della Sera'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın istediği İtalyan defans oyuncusuyla Fenerbahçe de ilgileniyor. Ayrıca İtalyan oyuncuyla sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe değil, Genoa ile Parma'nın da devrede olduğu belirtilirken, Davide Santon'un tercihinin İtalya'da kalmaktan yana olduğu vurgulandı.Geçtiğimiz sezon 21 karşılaşmada görev yapan oyuncu gol veya asist üretemedi. Zahavi Fenerbahçe'ye geliyor: Sözleşme detayları belli olduBeşiktaş'ta ayrılık: Sözleşmesi feshedildi


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