SÜPER LİG

Transfer Haberleri: Beşiktaş'tan ayrılan Enzo Roco Fatih Karagümrük'te

Beşiktaş'tan ayrılan Enzo Roco Fatih Karagümrük'te

Beşiktaş ile yollarını ayıran 28 yaşındaki defans oyuncusu Enzo Roco, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi DHA
Enzo Roco, Fatih Karagümrük formasını giydi.

Enzo Roco, Fatih Karagümrük formasını giydi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük bir ismi daha kadrosuna kattı. Beşiktaş ile yollarını ayıran 28 yaşındaki Enzo Roco, kariyerine Karagümrük de devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig’e yükselen takımımızda transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor! Kariyerine ülkesi Şili’de başlayan, İspanya ve Meksika’nın en üst seviyelerinde forma giyen, daha sonra Beşiktaş’a transfer olan Enzo Roco, Süper Lig’de Karagümrük forması giyecek. 2. Başkanımız Serkan Hurma’nın imza attırdığı Enzo Roco, Şili Milli Takım formasını 24 kez sırtına geçirdi. Kariyerinde Avrupa Ligi tecrübesi de olan 28 yaşındaki defans oyuncusu Enzo Roco’ya Karagümrük formasıyla başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık 'Teşekkür' mesajıyla gerçekleşti
Beşiktaş'ta beklenen ayrılık 'Teşekkür' mesajıyla gerçekleşti

Beşiktaş Kulübü, savunma oyuncusu Enzo Roco ile yolların ayrıldığını açıkladı.Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;"2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco’ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz"Beşiktaş, 2 sezon önce Gary Medel’in tavsiyesi ile aldığı 2 yılda 27 maça çıkan Roco’ya 1.6 milyon Euro imza parası, 2 yılda da 2.8 milyon Euro ücret verdi. Roco, bu sezon alacağı 1.5 milyon Euro’nun yarısı karşılığında sözleşmesini feshetti.Roco, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Karagümrük ile transfer görüşmelerinde bulunuyor. Şilili oyuncunun yeni kulübü kısa sürede resmileşecek.Enzo Roco’ya Teşekkür Ederiz🔗 https://t.co/kjSovfhaTK pic.twitter.com/SbsrJb8KTi&mdash; Beşiktaş JK (@Besiktas) September 6, 2020

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