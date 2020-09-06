SÜPER LİG

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık 'Teşekkür' mesajıyla gerçekleşti

Beşiktaş, Enzo Roco ile anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Siyah beyazlılar bu ayrılıkla birlikte yabancı kontenjanını rahatlatmış oldu. Yönetimin, Roco'ya bu yıl alacağı 1.5 milyon Euro'nun yarısını ödeyeceği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enzo Roco

Enzo Roco

Beşiktaş Kulübü, savunma oyuncusu Enzo Roco ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

  • "2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco’ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz"

Beşiktaş, 2 sezon önce Gary Medel’in tavsiyesi ile aldığı 2 yılda 27 maça çıkan Roco’ya 1.6 milyon Euro imza parası, 2 yılda da 2.8 milyon Euro ücret verdi. Roco, bu sezon alacağı 1.5 milyon Euro’nun yarısı karşılığında sözleşmesini feshetti.

  • Roco, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Karagümrük ile transfer görüşmelerinde bulunuyor. Şilili oyuncunun yeni kulübü kısa sürede resmileşecek.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Arjen Robben yeni takımındaki ilk golünü attı
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.