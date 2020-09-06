Beşiktaş'ta beklenen ayrılık 'Teşekkür' mesajıyla gerçekleşti

Beşiktaş Kulübü, savunma oyuncusu Enzo Roco ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco’ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz"

Beşiktaş, 2 sezon önce Gary Medel’in tavsiyesi ile aldığı 2 yılda 27 maça çıkan Roco’ya 1.6 milyon Euro imza parası, 2 yılda da 2.8 milyon Euro ücret verdi. Roco, bu sezon alacağı 1.5 milyon Euro’nun yarısı karşılığında sözleşmesini feshetti.

Roco, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Karagümrük ile transfer görüşmelerinde bulunuyor. Şilili oyuncunun yeni kulübü kısa sürede resmileşecek.



