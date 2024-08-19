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Spor

TRT'den futbolseverlere müjde: Temsilcilerimizin Avrupa maçları şifresiz!

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Türk takımlarının maçları şifresiz yayınlanacak. İşte detaylar...

22:24 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Avrupa maçları üç yıl boyunca TRT'de.
Avrupa maçları üç yıl boyunca TRT'de.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT'nin tanıtım toplantısı yapıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, programa katılarak konuşma yaptı.


TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı

Üç sezonda toplamda UEFA Şampiyonlar Ligi’nden 375 maç, UEFA Avrupa Ligi’nden 423 maç ve UEFA Konferans Ligi’nden 423 maç olmak üzere toplam 1.221 maç izleyicilerle buluşacak.


Bu dev anlaşma ile futbolseverler, yıldız oyuncuların performansını, nefes kesen mücadeleleri ve unutulmaz anları Türkiye’nin ekranında izleyebilecek.


Temsilcilerimizin maçları ücretsiz

Türk takımlarının maçları şifresiz (ücretsiz) olarak TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TRT Radyo 1’den yayınlanacak. Yabancı takımlarım tüm maçları ise tabii’den ücretli olarak futbolseverlerle buluşacak.

TRT’nin dijital platformu tabii, Premium paketi ile içeriklerini reklamsız sunacak

Futbolseverler, 99 TL’ye tabii Premium pakete geçerek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarını izleyebilecekler. 21 Ağustos Çarşamba gününden itibaren tabii’nin Premium paketi kullanıma açılacaktır.


İstenen her yerde, akıllı cihazlar ve televizyonlardan kullanılabilecek bu Premium paket ile, tabii orijinal dizilerinden TRT arşivine, filmlerden belgesellere kadar, 20.000 saatin üzerindeki özenle seçilmiş tüm içerikleri reklamsız izleme, canlı TV kanallarına erişim, TV kanallarını 24 saat geri alıp izleme, içerikleri indirip çevrimdışı izleme özellikleri ve yüksek kaliteli görüntü seçeneği sunuluyor.


Kullanıcılar, istedikleri takdirde tabii’yi herhangi bir ücret ödemeden de kullanmaya devam edebilecekler. Bu ücretsiz abonelikle, kullanıcılar TRT kanallarının canlı yayınlarına, TRT’nin güncel ve arşiv içeriklerine reklamlı olarak erişebilecekler.





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