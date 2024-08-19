YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? || Young Boys - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda evinde İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşacak. Wankdorf Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Peki, Young Boys - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Young Boys - Galatasaray maçı şifresiz mi? İşte soruların yanıtları.

1 / 12 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda Young Boys ile karşılaşacak.



2 / 12 Sarı-kırmızılılar Young Boys ile daha önce hazırlık maçında 2 kez karşı karşıya geldi.



3 / 12 Cimbom bu maçın birinden galip gelirken diğerinden ise beraberlikle ayrıldı.



4 / 12 Galatasaray, Young Boys ile yapacağı maçlar öncesi UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu.



5 / 12 UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, yeni transferlerden Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara, listede yer aldı.



6 / 12 Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA'ya şu oyuncuları bildirdi:

7 / 12 Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi.

8 / 12 Nefes kesecek maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.



9 / 12 YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Young Boys - Galatasaray maçı 21 Temmuz Çarşamba saat 22.00’de başlayacak.



10 / 12 Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



11 / 12 YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Young Boys - Galatasaray maçı şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

