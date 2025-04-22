TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında oynanacak TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
ATV ekranlarından naklen yayınlanacak olan mücadelede hakem Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.
Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Sarı-kırmızılı cephede teknik direktör Okan Buruk bazı bölgelerde rotasyona gitme kararı aldı.
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Nikola, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan, Yusuf, Kramer.
Galatasaray: Günay, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen.