Galatasaray’a 3.5 milyar liralık dev gelir!

Galatasaray'ın geçen sene 2024-2025 sezonu için çıkardığı kombine bilet fiyatları 12 bin ila 90 bin ila arasında değişiyordu. Sarı kırmızılılar bu sezon için 40 binden fazla kombine bilet satışı gerçekleştirmişti. Galatasaray gelecek sezonun kombine biletlerinde 40 bin satışı aşarsa yaklaşık 3.5 milyar lira gelir sağlayacak.







