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Galatasaray’a 3.5 milyar liralık dev gelir!

Galatasaray’a 3.5 milyar liralık dev gelir!

17:4922/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray, 2025-2026 sezonu için kombine yenileme dönemini resmen duyurdu. Kombine yenileme hakkı olan taraftarların, 30 Nisan Çarşamba gününe kadar kampanyadan faydalanabilecekleri kaydedildi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, 2025-2026 futbol sezonu kombinelerinin yenileme işlemlerinin, passo.com.tr, Passo uygulaması veya RAMS Park kombine ofisinden yapılacağı bildirildi.



Kombine yenileme hakkı olan taraftarların, 30 Nisan Çarşamba gününe kadar kampanyadan faydalanabilecekleri kaydedildi.



Sarı kırmızılıların belirlediği kombine fiyatları 19 bin 500 ila 150 bin lira arasında değişiyor.



Galatasaray'ın geçen sene 2024-2025 sezonu için çıkardığı kombine bilet fiyatları 12 bin ila 90 bin ila arasında değişiyordu. Sarı kırmızılılar bu sezon için 40 binden fazla kombine bilet satışı gerçekleştirmişti. Galatasaray gelecek sezonun kombine biletlerinde 40 bin satışı aşarsa yaklaşık 3.5 milyar lira gelir sağlayacak.



#Galatasaray
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