Tüpraş Stadyumu'nda maç öncesi duygusal anlar

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak. Mücadele öncesi Tüpraş Stadyumu'nda duygusal anlar yaşandı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Maç öncesi Tüpraş Stadyumu'nda oyuncular ısınmaya çıktığı sırada geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Wilfred Ndidi'nin babası Sunday Ndidi'nin fotoğrafı skorborda yansıtıldı.
Stadyumda duygusal bir atmosfer oluşurken taraftarlar, maça yedek başlayacak olan Ndidi'ye alkışlarla moral verdi.