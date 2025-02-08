Üçü bir arada

Trabzonspor’un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ukraynalı oyuncular Danylo Sikan ve Oleksandr Zubkov, bordomavili taraftarlarla buluşmaya hazırlanıyor. Süper Lig'in 23. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü sahasında Eyüpspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da, yeni transferlerin sahada olması heyecanla bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde iki futbolcu, Trabzon'da, Trabzonspor formasıyla ilk kez sahaya çıkacak. Ara transfer döneminde Danylo, Zubkov ve son olarak Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna katan Karadeniz ekibi, evinde 3 puan amacıyla çıkacağı maçta Batagov’un da forma giymesi halinde 3 Ukraynalı futbolcu ile yer alacak.

HIZLI ADAPTE OLDULAR

Kayseri ile oynanan Süper Lig maçı ile İskenderunspor’a karşı çıkılan Ziraat Türkiye Kupası maçlarında görev alan Danylo ve İskenderun’a karşı sahada olan Zubkov, antrenmanlarda yüksek motivasyonla çalışırken, takıma hızlı adapte olmaları teknik heyeti memnun ediyor. Trabzonspor’un Ukraynalı yıldızları, Süper Lig’de iz bırakmaya hazırlanırken, Karadeniz ekibinin yeni transferi Mustafa Eskihellaç da antrenmanlara katılarak hazır hale gelmek istiyor. Barisic'in kiralık olarak gönderilmesi Eren Elmalı'nın kart cezalısı olması ve Arif Boşluk'un tedavisinin devam etmesi Mustafa Eskihellaç’ın ayağının tozu ile pazartesi günü oynanacak Eyüpspor karşılaşmasında forma giyme ihtimalini artırıyor.

Eyüpspor hazırlıkları tam gaz

Süper Lig'de pazartesi günü Eyüpspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş, iç sahada kazanma serisini sürdürmek istediklerini belirterek, “Bu sezonun önemli takımlarından biri olan Eyüpspor’u mağlup ederek moral bulmak istiyoruz. Taraftarımızla kenetlendiğimizde de bu başarıyı göstereceğimize inanıyorum” dedi.











