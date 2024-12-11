Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kim önde, hangi takım kaç puanda? İşte güncel tablo…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kim önde, hangi takım kaç puanda? İşte güncel tablo…

11:4211/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu
Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta heyecanı devam ediyor. Dün akşam ‘Devler Ligi’nde toplamda 9 maç oynandı. Bugün ise 10 maç oynanacak ve 6. hafta maçları tamamlanmış olacak. Lider Liverpool Girona deplasmanından 1-0 galip ayrılarak namağlup 18 puanla zirvedeki yerini korudu. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde hangi takım kaç puanda? İşte Şampiyonlar Ligi güncel puan durumu…

Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta maçları bugün devam edecek. Zirve hattında Liverpool 18 puanla, Leverkusen, Aston Villa, Inter ve Brest 13 puanla yerini korudu. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi’nde güncel puan durumu…

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI







#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Liverpool
#Aston Villa
#Bayer Leverkusen

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En çok satan ikinci el otomobil markaları: Liderler ve sürprizler