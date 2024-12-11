Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta heyecanı devam ediyor. Dün akşam ‘Devler Ligi’nde toplamda 9 maç oynandı. Bugün ise 10 maç oynanacak ve 6. hafta maçları tamamlanmış olacak. Lider Liverpool Girona deplasmanından 1-0 galip ayrılarak namağlup 18 puanla zirvedeki yerini korudu. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde hangi takım kaç puanda? İşte Şampiyonlar Ligi güncel puan durumu…
Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta maçları bugün devam edecek. Zirve hattında Liverpool 18 puanla, Leverkusen, Aston Villa, Inter ve Brest 13 puanla yerini korudu. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi’nde güncel puan durumu…
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
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