UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu
'nde son 16 turu dün akşam oynanan iki maçın ardından tamamlandı. Turu geçen 8 takım çeyrek finale yükselirken elenen 8 takım bu sezon Avrupa kupalarına veda etti. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi takımlar çeyrek finale yükseldi, kura çekimi ne zaman? İşte detaylar.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HANGİ TAKIMLAR ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HANGİ TAKIMLAR ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ?
> Paris Saint-Germain
> Bayern Münih
> Manchester City
> Real Madrid
> Barcelona
> Arsenal
> Borussia Dortmund
> Atletico Madrid
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimi 15 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.
Eşleşmelerin ardından çeyrek finalin ilk ayağı 9-10 Nisan'da, rövanş maçları ise 16-17 Nisan'da oynanacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLAR
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLAR
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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#Son 16 turu
1 saat önce