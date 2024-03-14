'nde son 16 turu dün akşam oynanan iki maçın ardından tamamlandı. Turu geçen 8 takım çeyrek finale yükselirken elenen 8 takım bu sezon Avrupa kupalarına veda etti. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi takımlar çeyrek finale yükseldi, kura çekimi ne zaman? İşte detaylar.