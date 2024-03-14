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Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi takımlar çeyrek finale yükseldi, kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu maçları dün akşam tamamlandı. 16 takım arasından 8 takım çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finale yükselen takımların tamamı Avrupa'nın 5 büyük liginin 4'ünde mücadele ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale hangi takımlar çıktı, kura çekimi ne zaman? İşte soruların yanıtları.

09:57 - 14/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu
'nde son 16 turu dün akşam oynanan iki maçın ardından tamamlandı. Turu geçen 8 takım çeyrek finale yükselirken elenen 8 takım bu sezon Avrupa kupalarına veda etti. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi takımlar çeyrek finale yükseldi, kura çekimi ne zaman? İşte detaylar.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HANGİ TAKIMLAR ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ?

> Paris Saint-Germain

> Bayern Münih

> Manchester City

> Real Madrid

> Barcelona

> Arsenal

> Borussia Dortmund

> Atletico Madrid

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimi 15 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.

Eşleşmelerin ardından çeyrek finalin ilk ayağı 9-10 Nisan'da, rövanş maçları ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLAR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI





#UEFA Şampiyonlar Ligi
#çeyrek final
#Son 16 turu
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