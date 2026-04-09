UEFA'dan Türk hakeme kritik görev: Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalacak!

15:409/04/2026, Perşembe
UEFA'dan Türk hakeme görev
UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde düdük çalacak isimler belli oldu. UEFA, başarılı hakemimiz Cihan Aydın’ı 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 2. Tur maçlarında görevlendirdi. İşte detaylar.

UEFA, FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın'ı UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 2. Tur 3. Grup müsabakalarında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Aydın, 9-17 Nisan'da San Marino'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 2. Tur 3. Grup müsabakalarında düdük çalacak.

San Marino, Gürcistan, Galler ve Andorra'nın yer aldığı grup maçlarında, FIFA kokartlı yardımcı hakem Mehmet Emin Tuğral da görev alacak.



