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Ümit Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçı biletleri ücretsiz

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçı biletleri ücretsiz

11:547/06/2025, Cumartesi
AA
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçı biletleri ücretsiz
Ümit Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçı biletleri ücretsiz

Ümit Milli Futbol Takımı'nın yarın Arnavutluk ile oynayacağı özel maçın biletlerinin ücretsiz olduğu duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar, bilet ücreti ödemeyecek.


Karşılaşmayı takip etmek isteyenler, internet üzerinden ve Passo mobil uygulamasından biletlerini alabilecek.

#Ümit Milli Futbol Takımı
#Arnavutluk
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