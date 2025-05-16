Ümit Milli Takım Karadağ ve Arnavutluk ile karşılaşacak

Ümit Milli Takım’ın Karadağ ve Arnavutluk ile oynayacağı özel maçlar, Eylül ayında başlayacak olan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçlarına hazırlık niteliği taşıyacak. Ay-yıldızlılar, elemelerde Ukrayna, Macaristan, Hırvatistan ve Litvanya ile birlikte H Grubu’nda mücadele edecek. Ümit Milliler, elemelerdeki ilk maçını 9 Eylül 2025 Salı günü kendi evinde Hırvatistan ile oynayacak.