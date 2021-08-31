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Ünal Karaman'ın yerine düşünülen isim belli oldu

Göztepe yönetiminin teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıracağı ve hedefteki ismin Tayfun Korkut olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Ünal Karamanın yerine düşünülen isim belli oldu
Ünal Karaman Göztepe'nin başında 24 maça çıktı.

Süper Lig'de geride kalan 3 haftada Fraport Tav Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'la berabere kalıp evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a tek golle mağlup olan Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırmaya hazırlanırken, yeni adayların da ortaya çıktığı iddia edildi.

Karaman'la karşılıklı anlaşmayı hedefleyen yönetimin Tayfun Korkut ismi üzerinde durduğu vurgulandı.

Başkan Mehmet Sepil'in ilk önceliği Korkut'a vereceği, aksi durumlarda Emre Belezoğlu ve Çağdaş Atan için devreye girileceği kaydedildi.

Tayfun Korkut son olarak 2018 yılında Stuttgart'ı çalıştırmıştı.
Tayfun Korkut son olarak 2018 yılında Stuttgart'ı çalıştırmıştı.

Transfer çalışmaları hız kazanacak

En kısa zamanda teknik adam sorununu çözmeyi planlayan sarı-kırmızılıların yeni çalıştırıcıyı belirledikten sonra 8 Eylül'de sona erecek transfer dönemine kadar takviye çalışmalarına ağırlık vereceği kaydedildi.

Göztepe yönetiminden Ünal Karaman'ın durumu hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


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