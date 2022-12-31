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Real Madrid deplasmanda galip: Courtois tuttu Benzema attı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid, konuk olduğu Valladolid'i 2-0 yendi. Benzema attığı gollerle, Thibaut Courtois da yaptığı kurtarışlarla eflatun-beyazları galibiyete taşıdı. Valladolid-Real Madrid maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Valladolid 0-2 Real Madrid maç özeti izle
Benzema'nın gol sevinci

La Liga'da Real Madrid, Valladolid deplasmanında iki golle kazandı.

Jose Zorrilla Stadı'nda oynanan 15. hafta maçında Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, ilki penaltıdan olmak üzere 83 ve 89. dakikalarda Karim Benzema attı.

Valladolid'de Sergio Leon, 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla 38 puana çıkan Real Madrid, maç fazlasıyla Barcelona'nın 1 puan önünde liderliğe yerleşti. Valladolid ise 17 puanda kaldı.

Öte yandan karşılaşma öncesi, hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Valladolid-Real Madrid maç özeti:

ÖZET | Liverpool-Leicester City: 2-1
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ÖZET | Liverpool-Leicester City: 2-1



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