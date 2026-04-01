Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Vincenzo Montella tarihe geçti: Milli takımda ilki başardı

00:06 1/04/2026
Yeni Şafak
Sonraki haber
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella
A Milli Futbol Takımımız, play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Bu başarının ardından teknik direktör Vincenzo Montella bir ilki başardı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, tarihi bir başarıya imza atarak play-off finalinde Kosova Milli Takımı’nı mağlup etti ve FIFA Dünya Kupası biletini aldı. Ay-yıldızlılar, uzun süredir beklenen bu başarıyla yeniden dünya futbolunun en büyük sahnesinde yer alma hakkı kazandı.

Kritik mücadelede ortaya koyduğu performansla dikkat çeken milliler, hem oyun disiplini hem de mücadele gücüyle rakibini geride bırakmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Türkiye, yıllar süren hasretin ardından Dünya Kupası’na katılma hedefini gerçeğe dönüştürdü.

Elde edilen bu başarının mimarlarından biri ise teknik direktör Vincenzo Montella oldu. İtalyan çalıştırıcı, ay-yıldızlı ekipte önemli bir ilke imza atarak adını tarihe yazdırdı. Montella, Türkiye’yi hem Avrupa Şampiyonası’na hem de Dünya Kupası’na götüren ilk yabancı teknik direktör unvanını elde etti.



#Türkiye
#Vincenzo Montella
#Dünya Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Dünya Kupası'na katılacak 48 takım belli oldu: Dünya Kupası’nda Türkiye hangi grupta? İşte Dünya Kupası grupları ve maç takvimi