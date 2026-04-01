Vincenzo Montella tarihe geçti: Milli takımda ilki başardı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, tarihi bir başarıya imza atarak play-off finalinde Kosova Milli Takımı’nı mağlup etti ve FIFA Dünya Kupası biletini aldı. Ay-yıldızlılar, uzun süredir beklenen bu başarıyla yeniden dünya futbolunun en büyük sahnesinde yer alma hakkı kazandı.

Kritik mücadelede ortaya koyduğu performansla dikkat çeken milliler, hem oyun disiplini hem de mücadele gücüyle rakibini geride bırakmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Türkiye, yıllar süren hasretin ardından Dünya Kupası’na katılma hedefini gerçeğe dönüştürdü.

Elde edilen bu başarının mimarlarından biri ise teknik direktör Vincenzo Montella oldu. İtalyan çalıştırıcı, ay-yıldızlı ekipte önemli bir ilke imza atarak adını tarihe yazdırdı. Montella, Türkiye’yi hem Avrupa Şampiyonası’na hem de Dünya Kupası’na götüren ilk yabancı teknik direktör unvanını elde etti.







